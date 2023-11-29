女遊民闖洛杉磯民宅 槍殺33歲男主人

槍案發生在洛杉磯Mid-Wilshire一個安靜的居民小區。（KTLA5電視台）

洛杉磯 一名遊民 女子因涉嫌謀殺罪被捕，據稱她日前闖入Mid-Wilshire地區的一戶居民家中，並開槍打死男主人，當局尚未公佈這起謀殺案的犯罪動機，也不清楚嫌犯與被害人是否認識。

這起致命的槍擊 事件發生在11月27日（周一）下午6時左右，案發地點位於阿蘭德爾大道（Alandele Avenue）900號街區，當警察到達現場時，他們發現33歲的男主人Michael Latt已遭遇槍擊。洛杉磯市警察局表示，被害人立即被送往當地醫院搶救，但幾小時後不幸身亡。

警方稱，案發後，36歲的遊民女子Jameelah Elena Michl仍留在槍案現場，並作為槍手嫌疑人被拘留。

鄰居們得知槍擊事件後感到震驚，不敢相信這樣的事情會發生在他們的社區。 隔壁鄰居Avarie Shevin說自己的心都碎了，無法想像到底發生了什麼事，會導致受害者被槍殺。

這名鄰居表示，案發時她沒有聽到任何槍聲，也沒有聽到爭吵聲，只是很快注意到家外面傳來很大的警報聲、以及一架警用直升機在低空盤旋。「我當時向窗外望去，看到一名女性舉起雙手站在走道上，警方拘留了她。」Shevin表示被害男子個性溫和，和女友住在這間居民房裡，養了一隻狗、一隻貓，常常熱情地跟周圍鄰居打招呼。案發時，被害人女友也在家中。

導致槍擊事件發生的犯罪動機仍然未知，不清楚嫌疑人和受害者是否認識，或者只是遊民隨機闖入居民家中殺人。警方稱，嫌犯Jameelah Elena Michl無家可歸，可能一直住在自己的車內，目前這輛車正作為證據扣押。遊民女子Michl目前因涉嫌謀殺罪被立案，保釋金300萬元，監獄記錄顯示，她沒有犯罪前科記錄，尚不清楚嫌犯下次出庭的信息。