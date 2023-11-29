南加河濱女銀行提款２萬 購物停車場被設局

河濱市一名女子從銀行提取逾２萬元現鈔，到購物中心停車場被設局失竊。（警方提供）

最近，南加 內陸河濱市警局發布消息，日前一名女性從銀行提取了逾２萬元現鈔後，開車來到一個購物中心，就在停車場被設局失竊。警方表示，很明顯她是被歹徒跟蹤了；提醒民眾勿要分心，減少歹徒可乘之機，最好有同伴一起購物。近期媒體也報導了多起受害者在銀行提取現鈔被歹徒跟蹤盜竊的案例。

影音：河濱警局；後製：記者啟鉻

據河濱市警方資訊，日前一名女性剛剛從市區位於泰勒街（Tyler Street）和麥格諾利亞路（Magnolia）交匯處的富國銀行（Wells Fargo Bank）提取了超過２萬元現鈔。隨後，她開車到了泰勒購物廣場，於是歹徒就開始行動了。警方說，相信其中一名歹徒在她提款時在附近觀察，並跟蹤到購物中心停車場。就在她停車時，上來一名女嫌犯，在她車後輪胎附近放了一張５元現鈔，並假裝好意上前敲車窗告訴她。當她下車察看時，女嫌犯故意分散她的注意力拖延時間；一名男嫌犯快步跑到她的敞開的駕駛門外，迅速偷走了女事主的錢包，其中就裝有剛提取的２萬多元現鈔。歹徒得手後，分乘兩輛車逃跑。當受害女子返回車內，發現錢包不見時才意識落入一場騙局，但為時已晚。從警方提供的監控視頻看，至少４名歹徒參與作案，周密配合行動迅速。

實際上，類似事件自2023年初開始在南加陸續發生多起。警方將這些自銀行跟蹤受害者案件稱為「銀行尾隨」（Bank Jugging）搶劫案件，並呈增多趨勢。尤其在假日購物季節頻繁發生。此類案件特點是，歹徒在銀行或停車場盯住潛在受害者，並尾隨至另一個地方實施搶劫，普通的購物超市也是歹徒作案場所。

警方表示，這是危險犯罪，通常一些毫無防備的人到銀行提取大量現鈔，離開銀行去一個地方時，被歹徒盯上實施搶劫。警方認為，這種犯罪形式並非新型犯罪。歹徒實施犯罪時，一人負責駕駛車輛，還有人在銀行內假冒客戶，實際在觀察提取大量現鈔的人，與外面同夥聯絡勾結。

華人較多的核桃 市（Walnut）不久前，就發生過一起受害人在停車場遭搶大量現鈔案件。案件發生在白天，一名亞裔 男子到餐廳器材商場購物，在停車場遭到３名非裔嫌犯被搶走1萬5000元。據說，受害者是到銀行取錢後，被歹徒跟蹤至購貨地點遭搶劫。警方表示，這類犯罪案件正愈來愈普遍。一些居民因擔心到銀行取錢時被搶，非常小心觀察在自己身後是否有可疑人。一些到珠寶店購物的顧客，也曾遭歹徒跟蹤和搶劫。

河濱市警方提醒，在照明良好的區域停車或步行；確保車門鎖好；要自信行走，注意周邊環境並記住停車地點；返回時，提前準備好車鑰匙以便儘快上車鎖門；勿要將包包放在車座上，最好放在後備箱或者不容易從車外看到的地方；如果看到任何可疑情況立即報警；如果可能的話，外出購物與同伴一起，勿要分心，盡可能減少讓歹徒可乘之機。