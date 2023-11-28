洛杉磯南部社區大火 毀5房傷3人無家可歸17人

洛杉磯南部一社區週二凌晨發生大火，導致五棟住宅被摧毀、三人受傷，其中包括一對夫婦重傷和一名拒絕送醫的居民。(abc7電視台)

洛杉磯 （Los Angeles）南部社區11月28日（周二）早晨發生嚴重火災，導致五棟住宅被摧毀，三人受傷。根據洛杉磯消防局指出，這起火災於上午3時30分左右在利馬街（Lima Street）和弗農街（Vernon Avenue）交界處在附近的一棟多戶住宅大樓中發生，並迅速蔓延至周邊建築。

此次火災動員140多名消防員，他們在一個多小時內成功將火勢撲滅。消防部門表示，共有七棟建築受到火災影響，其中五座被認定為完全損毀，還有多輛汽車被燒毀，大約17名居民無家可歸。

當地居民迪亞茲（Maria Diaz）描述了逃離火場時的驚慌情景，她說，「你可以聽到如同爆米花一樣的爆裂聲，就像煙火一樣，非常恐怖。」

在三名傷者中，有一對夫婦因嚴重燒傷被送往醫院，他們分別是66歲的迪亞茲（Miguel Diaz）和64歲的迪亞茲（Antonia Diaz）。他們的兒子迪亞茲（Gerardo Diaz）回憶道，「凌晨3點，我們被噩夢驚醒。我必須背著曾中風 的父親逃生。當時只想救出我的父母和家人。」而為了幫助迪亞茲一家，民眾已經設立一個GoFundMe 籌款頁面。

另一位居民加西亞（Edy Garcia）在現場接受了評估，但拒絕被送醫。他表示，自己在疏散家人和兒子後返回尋找寵物狗，當時還有一塊燃燒的碎片落在他的肩膀上。加西亞表示，他們所有的財物都丟失了，家中的一切都被火吞沒。

目前，起火原因仍在調查中。