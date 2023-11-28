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南加內陸15／91公路快車道連接開通

河濱訊
科洛那15／91公路新連接線項目正式啟用。（河濱縣府）
科洛那15／91公路新連接線項目正式啟用。（河濱縣府）

為改善內陸河濱縣（Riverside County）和橙縣（Orange County）之間主要道路及各交流道交通擁擠狀況，15號及91號公路快車連接線項目（15／91 Express Lanes Connector）經過二年多施工，於近日正式開通。

據介紹，該項目重要性是填補了91號公路快車道項目的一個關鍵空缺。項目包括一座兩層樓高長度有2406呎的引橋，將91號公路東向快車道與15號公路北向、南向快車道相連接，使得在科洛那市（Corona)的15號和91號公路上使用快車道的駕車者能夠順利無縫銜接。

河濱縣縣政委員兼河濱縣交通委員會第二副主席斯畢基爾（Karen Spiegel表示，15/91快車連接線是河濱縣91號公路快車道項目中一個至關重要的環節，隨著新項目開通形成一個區域性的聯結，讓居民可以在縣域出行時擁有可靠行程保障。

該項目建設由州府撥款及收費收入資助，總計投資額為2億7000萬元，於2021年4月開始建設。這是在91號公路科洛那地區的快車道2017年開通，以及15號公路快車道於2021年開通之後，進一步紓解交通的努力，幫助解決交通擁堵的問題。

駕車者想要使用快車道和新連接線，須在其車輛上安裝一個與帳戶相連的FasTrak收費傳感器。進入車道時，電子標誌將顯示司機需支付的不同費率。

若要開立帳戶或獲得有關快車道價格的更多信息，請致電855-951-1500，或訪問riversideexpress.com。此舉將為駕駛提供更加順暢和可靠的行車體驗，同時為地區居民提供更加方便的交通連接。

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