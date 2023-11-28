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洛杉磯經文處12月1日起 領務櫃檯服務週一至週四

洛杉磯訊
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處調整領務櫃檯服務時間。(經文處官網)
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處調整領務櫃檯服務時間。(經文處官網)

據駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞稿，自2023年12月1日起，領務櫃檯服務時間調整為每週一至週四，週五不收件及領件。

每週一至週四上午09:00-12:00 預約臨櫃辦理，預約申辦先請至領務網路預約及登錄查詢系統(https://www.taiwanembassy.org/uslax/post/25369.html) 預約。

每週一至週四下午13:15-15:45 未預約現場登記辦理，每日35個名額，上午9:00起即開放申請人現場登記當日下午申辦名額及時段。

有關申辦護照、簽證及文件證明應備文件，請至本處網站https://www.taiwanembassy.org/uslax查詢。

本處同仁將利用每週五全心投入製作證照及文件，以加速申請案件之處理流程。本處網站及臉書公告如下，敬請參閱。

https://www.taiwanembassy.org/uslax/post/38037.html

https://www.facebook.com/100064916581114/posts/pfbid0U2Rj63enL357ftm6jKSpgXUg21McqfxJazD5JCMutCqvTgESSNSuLndtAADvVmM8l/?mibextid=cr9u03

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