不滿換屆被干涉 羅省俊英工商會與總會決裂

在11月27日的會議上，到場的羅省俊英工商會成員一致通過與總會割裂的提議。（記者子為╱攝影）

洛杉磯華埠 的羅省俊英工商會11月27日宣布與位於舊金山的俊英工商總會決裂，起因為在羅省俊英工商會選舉期間，總會參與干涉選舉流程和主席人選，影響羅省俊英工商會的權益和民主，

羅省俊英工商會指出，該僑團與總會一直秉持合作共贏態度，在過去的一百多年都和諧共處，但自從今年11月中旬進行換屆選舉，羅省俊英工商會通過公平、公正、公開的流程選舉出主席後，卻遭到俊英工商總會的干擾，總會希望其推薦的人選，擔任羅省俊英工商會主席。

羅省俊英工商會認為，美國是自由民主國家，符合法律和規範的選舉流程不應遭到壓迫就範。今後與總會分道揚鑣，中斷與總社的互助互惠關係，並且將不會參與總會將在12月初召開的聯席會議。

24屆主席楊得成表示，參與換屆投票 有40多人，但總會卻以只有十多人投票為由，表示流程不規範、不合法。楊得成指出，已經諮詢過律師，律師表示羅省俊英工商會的換屆流程在法律上站得住腳。楊得成還指出，已經試圖多次和總會協商，但溝通無效。

羅省俊英工商會元老黃展雄表示，位於洛杉磯的羅省俊英工商會存在已有125年，過去從來沒有遭遇總會干涉。此次總會發公文和命令過來干涉主席人選，非常不合理的。

在27日的會議上，到場的羅省俊英工商會成員一致通過與總會割裂的提議，部分無法到場的元老，也通過電話表示支持。

羅省俊英工商會是洛杉磯華埠27個傳統僑社中的四大僑團之一，以共謀團結合作、贊助公益、遵紀守法、促進中美友好及維護中華民族利益為宗旨。