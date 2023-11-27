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利率3.3% 上限200萬 蒙市槍案專項貸款幫商家熬過寒冬

蒙特利公園市訊
SBA 公共資訊辦公室負責人芭芭拉（Barbara Nitis）鼓勵華資商號和非營利組織了解並申請此次聯邦專項貸款。 Barbara Nitis提供
SBA 公共資訊辦公室負責人芭芭拉（Barbara Nitis）鼓勵華資商號和非營利組織了解並申請此次聯邦專項貸款。 Barbara Nitis提供

去年1月蒙特利公園市發生大規模槍擊案震驚全美，案件發生後，聯邦政府為彌補經濟受損商家，推出專項「經濟受災損害貸款（Economic Injury Disaster Loan）」，為受損中小企業提供幫助，該計劃最高貸款額度可達200萬美金且申請條件寬泛，政府鼓勵華資商號提出申請。

誰可申請貸款？

美國聯邦政府中小企業署（SBA）公共資訊辦公室負責人芭芭拉（Barbara Nitis）表示，本次專項貸款面向所有洛杉磯縣內的中小企業主以及非盈利機構，所涉及的行業領域沒有限制，2023年1月21日至1月28日槍案發生及調查階段，在蒙特利公園市參加節慶活動的攤商和周邊地區零售業者，也都可能滿足貸款條件。

貸款利息和期限？

此次針對蒙市槍擊案的受損商家專項貸款，單一企業或機構最高貸款額度可以達到200萬美金，最長為30年年限的固定利率貸款，中小企業可享受的利率為3.305%，非營利機構的利率可以低至2.375%。芭芭拉說，申請人需要在2024年1月5日之前遞交申請表，一旦貸款獲批，申請人有最長6個月考慮期決定是否確定貸款，另外，該貸款還有12個月寬限期且利率為0%。

申請貸款需要準備什麼資料？

「判斷申請人貸款額度主要依據過去三年報稅記錄」，芭芭拉強調。申請人只需要通過網上下載表格填寫，並提供貸款所需要的公司或機構信息以及三年報稅記錄。另外，如申請人貸款額度超過2萬5000美金，根據要求申請人須提供擔保證明，但SBA審核中不會因擔保不足而拒絕貸款。

為協助多元族裔商家申請貸款，SBA與華人社區多個非盈利機構合作，其中就包括「亞太就業聯盟 (PACE)」以及「華埠服務中心（Chinatown Service Center）」。華埠服務中心執行長伍競群（Peter Ng）表示，該項貸款申請條件很寬，3.305%固定年利率也很有吸引力，希望更多華資商家和業主能夠了解並嘗試申請。

申請人可以通過官方網站 https://disasterloanassistance.sba.gov/ 下載申請表，還可致電SBA (800) 659-2955客服中心，要求以中文服務獲得更多協助，申請人也可通過發送郵件至 [email protected] 獲得該專項貸款更多信息，聽力困難者可撥打7-1-1尋求幫助。

希望面對面了解貸款詳情的民眾，可以參與SBA與華埠服務中心聯合在12月13日下午3:00至8:00舉辦的線下說明會，地點位於蒙市Sierra Vista公園的華埠服務中心心理健康機構「復原中心」（Resilience Center——311 N Rural Drive⁣. Monterey Park, CA 91755）。

華埠服務中心執行長伍競群（Peter Ng）歡迎民眾參與SBA與華埠服務中心在1...
華埠服務中心執行長伍競群（Peter Ng）歡迎民眾參與SBA與華埠服務中心在12月13日舉辦的專項貸款線下說明會。 本報檔案照

貸款 利率 華埠

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