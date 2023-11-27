我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州選舉主管心臟病發倒臥走廊 近半小時才被發現

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

有人縱火？南加聖伯納汀諾市一天連4起可疑火災

聖伯納汀諾訊
其中一起火災現場。（聖伯納汀諾市消防局）
其中一起火災現場。（聖伯納汀諾市消防局）

南加內陸聖伯納汀諾市（San Bernardino）市中心區域，近日頻繁發生火災。據當地消防局稱，僅11月25日一天，就發生四起可疑火災。消防局表示，正在調查是否屬於縱火，並希望知情者提供線索。

消防局指出，11月25日（周六）位於市中心西第四街340號（340 West 4th Street）的一棟空置商業建築物在三小時內，連續發生兩起火災；這棟建築先前是一所學校的宿舍，學校名為美國體育大學（American Sports University），因為存在高風險火災隱患，2023年8月被聖伯納汀諾市府強令關閉。市府發言人表示，自從該宿舍關閉後，該建築物經常發生遊民侵入事件。

據稱，當天午後5時40分左右，市消防局接到火警，趕來撲滅其中一個房間的大火；當晚約8時55分，又再撲滅了二樓兩個房間的大火。消防局指出，在建築物內，沒有找到任何嫌犯。

消防員在撲滅第二場火災後，與當晚約9時31分，西第四街398號（398 W. 4th Street）的一個閒置建築也發生火災，消防員還發現有一人試圖從窗子跳下避險。消防局說，起火點是建築物的一樓，因為該建築物內有遊民，消防局為安全起見，將他們疏散。

當天晚上10時許，在原發生火災的大學宿舍以南，位於西第二街（West 2nd Street）和南D街（South D Street）交匯處附近，一棟商業建築物下的垃圾箱突然起火，火勢迅速蔓延到鄰近建築。消防員迅速趕到現場，將大火撲滅。

消防局正在調查這四起火災，是否有人故意縱火。截至27日，尚無嫌犯被捕。有相關線索的民眾，可聯絡聖伯納汀諾市消防局，電話909-347-1771。

遊民 縱火 南加

上一則

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

延伸閱讀

華人青年聚曼哈頓 紀念白紙革命周年

華人青年聚曼哈頓 紀念白紙革命周年
肯塔基州火車脫軌 硫磺洩漏引發火災 附近居民被疏散

肯塔基州火車脫軌 硫磺洩漏引發火災 附近居民被疏散
屋崙知名霍恩燒烤店 先遭塗鴉後被焚毀

屋崙知名霍恩燒烤店 先遭塗鴉後被焚毀
西安千年古剎大慈恩寺傳遭縱火 寺門門檻被毀

西安千年古剎大慈恩寺傳遭縱火 寺門門檻被毀
10公路縱火嫌照片公布 30多歲高6呎左腿燒傷

10公路縱火嫌照片公布 30多歲高6呎左腿燒傷
隱瞞產品火災風險 兩華人高管被定罪

隱瞞產品火災風險 兩華人高管被定罪

熱門新聞

兩元鈔票大有學問，身價不凡。圖為2003年版。（取自The Spruce Crafts網站）

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2023-11-23 01:18
華人區好市多現人潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

2023-11-21 22:07
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

2023-11-25 01:20
專家提醒，購買低價機票，其他服務可能都需要額外收費。（受訪者提供）

20元便宜機票可飛美國多地 專家提醒購買注意事項

2023-11-26 16:26
報告顯示，大部分在餐廳用餐的美國人支付小費，不是一般認知。（Unsplash）

小費疲勞 超過一半人在餐廳給低於這個數

2023-11-21 20:42
張芳瑜奪冠並戴上后冠。（記者張庭瑜／攝影）

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

2023-11-19 15:44

超人氣

更多 >
台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一
哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡
免費新冠快篩組 27日起每戶可再領4盒

免費新冠快篩組 27日起每戶可再領4盒
加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡
蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾