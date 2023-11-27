有人縱火？南加聖伯納汀諾市一天連4起可疑火災

其中一起火災現場。（聖伯納汀諾市消防局）

南加 內陸聖伯納汀諾市（San Bernardino）市中心區域，近日頻繁發生火災。據當地消防局稱，僅11月25日一天，就發生四起可疑火災。消防局表示，正在調查是否屬於縱火 ，並希望知情者提供線索。

消防局指出，11月25日（周六）位於市中心西第四街340號（340 West 4th Street）的一棟空置商業建築物在三小時內，連續發生兩起火災；這棟建築先前是一所學校的宿舍，學校名為美國體育大學（American Sports University），因為存在高風險火災隱患，2023年8月被聖伯納汀諾市府強令關閉。市府發言人表示，自從該宿舍關閉後，該建築物經常發生遊民 侵入事件。

據稱，當天午後5時40分左右，市消防局接到火警，趕來撲滅其中一個房間的大火；當晚約8時55分，又再撲滅了二樓兩個房間的大火。消防局指出，在建築物內，沒有找到任何嫌犯。

消防員在撲滅第二場火災後，與當晚約9時31分，西第四街398號（398 W. 4th Street）的一個閒置建築也發生火災，消防員還發現有一人試圖從窗子跳下避險。消防局說，起火點是建築物的一樓，因為該建築物內有遊民，消防局為安全起見，將他們疏散。

當天晚上10時許，在原發生火災的大學宿舍以南，位於西第二街（West 2nd Street）和南D街（South D Street）交匯處附近，一棟商業建築物下的垃圾箱突然起火，火勢迅速蔓延到鄰近建築。消防員迅速趕到現場，將大火撲滅。

消防局正在調查這四起火災，是否有人故意縱火。截至27日，尚無嫌犯被捕。有相關線索的民眾，可聯絡聖伯納汀諾市消防局，電話909-347-1771。