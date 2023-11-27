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好萊塢聖誕遊行 南加華聯方陣展現華人風采 獲掌聲不斷

記者張宏/洛杉磯即時報導
旗袍方隊。（記者張宏／攝影）
旗袍方隊。（記者張宏／攝影）

第91屆好萊塢聖誕大遊行26日晚在好萊塢大道閃亮登場，連續多年參與的美國南加州華人社團聯合會，今年派出250人的遊行隊伍，展示五大方陣的中國風元素，彰顯中華文化之美。

中國駐洛杉磯總領事館總領事郭少春與夫人在南加華聯主席陳慧碧、理事長郭頌 、共同主席林連連 、榮譽主席張素久和美國中國總商會洛杉磯會長何建中等陪同下，在主席台貴賓席觀看遊行，為南加華聯的遊行隊伍加油鼓勁。

因為參與人數眾多，南加華聯遊行隊伍一行200多人，26日下午2時30分乘坐六輛大巴從四個地方分別出發奔向好萊塢遊行現場。為應對當晚60華氏度的寒冷天氣和晚飯問題，南加華聯組委會準備120個暖寶寶和300份盒飯，今年遊行有很多新鮮血液加入，去年參與遊行是180人共四個方隊，今年參與遊行的人數有近250人，擴充至五個方隊。

在總導演劉瑋指揮下 ，五個方隊陸續出場。第一個方隊由南加大教育博士、美國川渝總商會秘書長劉秋卉帶領舞蹈團體出場，就贏得一片掌聲。第二個方隊是南加中國國樂團喬欣和美國中華國樂團鄔索菲聯合組成的國樂隊。第三個是全美中華武術學院王偉教練帶領16名多族裔孩子表演中華武術。第四個是南加北京聯誼會會長北奧和理事長許承武等率領的40個隊員組成的旗袍表演隊。第五個方隊是美中文化協會會長王蜀和理事長楊弼等32名隊員組成的腰鼓響扇隊。

南加華聯常委和會長們組成橫幅隊伍 ，男士們抬著長達15呎的南加華聯巨型橫幅 ，女士們手捧吉祥物熊貓玩偶 ，引導後面表演隊伍緩緩而行。南加華聯的四名會長身著大熊貓服裝走在遊行隊伍兩邊，以可愛可親的形象與嘉賓和觀眾互動，為遊行增添歡樂氣氛。

今年首次出動兩輛禮賓車，瑞銀董事總經理林日昇提供的勞斯萊斯和法拉利禮賓車，載著身著花木蘭造型的Olivia李和中國小姐Nicole Zhang等，其中電影明星Vivian Dawson（錦榮）也首次出現在南加華聯遊行方隊中。

南加華聯主席陳慧碧今年第二次組織南加華聯與社區文化團體參加好萊塢聖誕大遊行。陳慧碧說，參與遊行的目的，是促進和踐行在美華人積極參與美國主流社區的文化活動，傳承與弘揚中華文化 ，增進美中文化交流。

遊行現場舞龍舞獅。（記者張宏／攝影）
遊行現場舞龍舞獅。（記者張宏／攝影）
minyuetuan。（記者張宏／攝影）
minyuetuan。（記者張宏／攝影）
由於人數眾多，南加華聯遊行隊伍一行200多人26日下午2時30分乘坐六輛大巴從四...
由於人數眾多，南加華聯遊行隊伍一行200多人26日下午2時30分乘坐六輛大巴從四個地方分別出發奔向好萊塢的遊行的現場。（主辦方提供）
遊行現場舞龍舞獅。（記者張宏／攝影）
遊行現場舞龍舞獅。（記者張宏／攝影）
南加華聯常委和會長們組成橫幅隊伍 ，男士們抬著長達15呎的南加華聯巨型橫幅 ，女...
南加華聯常委和會長們組成橫幅隊伍 ，男士們抬著長達15呎的南加華聯巨型橫幅 ，女士們手捧吉祥物熊貓玩偶。（讀者提供）
遊行現場舞龍舞獅。（記者張宏／攝影）
遊行現場舞龍舞獅。（記者張宏／攝影）
第91屆好萊塢大遊行26日舉辦。（記者張宏／攝影）
第91屆好萊塢大遊行26日舉辦。（記者張宏／攝影）
參與遊行的僑胞26日下午就出發奔向好萊塢遊行現場。（主辦方提供）
參與遊行的僑胞26日下午就出發奔向好萊塢遊行現場。（主辦方提供）
第91屆好萊塢大遊行。（記者張宏／攝影）
第91屆好萊塢大遊行。（記者張宏／攝影）

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