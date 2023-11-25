洛縣長堤警匪追逐 贓車撞卡車起火3傷

當道奇戰馬在高速追逐中撞上白色卡車的驚險時刻，被周圍的監控攝像頭捕捉到。這起嚴重的碰撞不僅造成了兩車的嚴重損壞，導致路邊的多項物品和設施被撞倒，情況極為混亂。（abc7電視台）

洛杉磯 縣長堤 市（Long Beach）11月24日下午約3時發生一起嚴重的交通事故，根據監控畫面，嫌犯在躲避警方追捕時，在路口與一輛白色卡車相撞，導致一根交通燈柱倒塌，並引發火災，造成三人受傷。

根據監控錄像顯示，事故發生時，嫌犯在駕駛偷來的道奇 戰馬（Dodge Charger）被警方追逐時，在路口與一輛正在左轉的白色卡車在地點在阿蒂西亞路（Artesia Boulevard）與長堤街（Long Beach Boulevard）的交叉口相撞。撞擊的衝力極大，造成交通燈柱倒塌。路邊的充電器設備也因此損壞並引發火災。所幸，消防隊及時趕到現場，控制住了火勢，避免了進一步擴散。

根據洛杉磯縣警方調查，這輛道奇戰馬車在感恩節當天被盜。而事故當天，警方試圖攔截該車輛，但嫌犯拒絕停車，雙方隨即展開高速追逐。過程中，嫌犯駕駛車輛沿著阿蒂西亞大道向東行駛，最終導致這起嚴重的事故。白色卡車司機在事故中身受重傷，雖然被迅速送至加護病房，但面臨肢體截肢的風險。至於肇事的疑犯，僅腳踝骨折，經過治療後被警方拘留。而與嫌犯同車的乘客則在現場接受治療後被釋放。目前，警方仍在深入調查此次事故的詳情。