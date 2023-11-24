「侯趙配」士氣大振 美西藍營全力輔選

海外泛藍大聯盟支持「侯趙配」參選2024年總統大選24日展開全面行動，發動選民登記，徵召回臺助選團，籌備大型聯合籌款會，全方位拉擡國民黨台灣大選海外士氣。（記者楊青/攝影）

「藍白合」破局，泛藍陣營迅速重整旗鼓。海外泛藍大聯盟支持「侯趙配」參選2024年總統大選24日展開全面行動，發動選民登記，徵召回台助選團，籌備大型聯合籌款會，全方位拉抬國民黨 台灣大選海外士氣。泛藍陣營表示，趙少康 的加入以及韓國瑜的回歸形成了國民黨總統大選侯趙韓「鐵三角」，期望國民黨短短兩天内已幾乎與民進黨 拉平的支持率，在未來50天繼續成長，「下架」民進黨成為現實。

國民黨美國西南支部前主委、海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌24日主持美西南地區泛藍陣營支持「侯趙配」參選2024年總統大選行動會議。他表示，藍白合作折騰了幾個月，最終在11月22日破局，國民黨何去何從，一度讓很多海外僑胞非常憂慮。

但他認為，國民黨這次「去柯得趙」是因禍得福，短短兩天，侯友宜的黨内支持率已從60%左右上升到85%，表明藍軍已經歸隊，團結整合，是衝刺大選最好的開始。

國民黨美西南支部輪值常委、侯友宜南加州後援會副主席曹靜永表示，接連好幾個晚上都在看台灣直播，這段時間看藍白合柯P的反反覆覆，大家已經相當憂慮，現在很高興趙少康成為副總統人選。她說，這幾天泛藍陣營士氣大漲，很多泛藍朋友表達他們要回台灣去投票。她認為，如果泛藍陣營能夠破釜沉舟，背水一戰，「下架」民進黨并非天方夜譚。她呼籲海外藍營回台投票或助選。

國民黨美西南支部常委張自豪表示， 藍白合破局後國民黨馬上推出了趙少康，讓藍營非常振奮，趙少康和韓國瑜的歸隊，表明了「深藍」、「戰鬥藍」、「本土藍」同心協力，結束了從前分散的狀況。趙少康在廣播界的影響力以及長期耕耘，彌補了侯友宜言語力量上的不足，這是最好的搭配。現在只是擔心柯P的支持者回到綠營那邊。希望國民黨再加油，重返政權馬到成功。

選戰要靠選票和鈔票。國民黨美西南支部常委鄭蓮雲認為，藍白合作破局對國民黨來說促進了黨內團結。她認為，名嘴趙少康正好可以彌補侯友宜的不足，兩人搭配是上上配。本來很多人沒有意願回台灣投票，現在他們對新的組合很有信心，希望明年1月13日藍天再現。

國民黨美西分部常委馬國威、中華會館前主席梁永泰、中華民國退伍軍人協會南加理事長杨震南、國民黨前哈岡分部常委廖國城、南加州大專聯合校友會前會長石力生、淡江校友會前會長及西南支部委員謝英志，資深媒體人蔣天鐸、國民黨資深黨員陳馬克、吳國伍、金兆雄、李新蘭、侯微月等參加當天的行動會議。

石力生表示，侯趙配非常英明，國民黨一定可以勝選。但他同時認為國民黨應該廣泛團結精英人士，比如張亞中、蔡正元、邱毅、劉家昌等等僑團領袖，國民黨走大路，開大門，海納百川，才會大成功，大勝利。

蔣天鐸認為，此次侯趙韓是非常美妙的結合，如果能夠好好運作，國民黨重奪江山很有希望。他表示，民進黨常常提國民黨「白色恐怖年代」，但也正是在那些年代，台灣幫助了沙烏地阿拉伯建設高速公路，水果賣到東南亞，成為亞洲四小龍之一。他認為，不能拿時代的悲劇來嫁禍於一個政黨。他認為，國民黨在未來50天的選戰中仍有很多艱難困苦，需要很好去運作，尤其是國民黨過去曾經取得的成就，應該提出來讓廣大老百姓重溫，為國民黨贏得2024年歷史性大選加分。

24日最新民調顯示，民進黨總統候選人最新支持率為31.4%，國民黨候選人從原來的20%多上升到31.1%。