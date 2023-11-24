洛縣警局獲近210萬元專項撥款 打擊非安全駕駛

洛杉磯縣警局獲得專項撥款，用於減少重大車禍。圖為洛縣車禍示意圖。（取材自洛縣警局X）

洛杉磯 縣警局（LA County Sheriff）20日獲得將近210萬元的專項撥款，希望通過加強安全駕駛教育 ，降低洛縣 地區的重大死傷車禍事件。該筆撥款由全國高速公路交通安全委員會提供，未來一年洛縣地區的駕駛安全攔檢以及相關行動可望增加。

洛縣警察局20日對這筆總數為209萬4000元的專項撥款表示歡迎。巡警組警官Michael Lennig表示，經費的增加，將大大加強社區安全駕駛教育和執法計劃的可行性和效率，可以有更多警力在更多地點和時間攔檢非安全駕駛人和車輛，提高全民安全駕駛意識。

洛縣警局透露，該筆專項撥款，將用於即日起至2024年9月的非安全駕駛教育和執法計劃，包括設立醉酒和毒駕攔檢點，檢查危險駕駛人；加强對駕車時違規使用手機的檢查；加强對超速以及有停止路牌的路口不禮讓、闖紅燈以及危險換綫等不安全駕駛行為的執法。與此同時，加強社區安全駕駛教育，比如舉辦交通安全專題講座。

此外，警官對醉駕及毒駕認證的訓練，路邊障礙駕駛執法 (ARIDE) 和藥物識別培訓等，也將由該筆撥款資助。