華人社區歡迎兩位警分局長上任 重視社區治安

羅斯密商會與華興保險等代表日前聯合發起天普市警察分局局長Jorge Meza（右五）與工業市警察分局局長Glenn Emery（左五）上任歡迎會。（主辦方提供）

羅斯密商會與華興保險等代表日前聯合發起洛杉磯縣警局天普 分局局長Jorge Meza與工業市 分局局長Glenn Emery上任歡迎會，現場多家華人 社區與中小企業一同出席支持，為社區安全交流合作。

羅斯密商會執行長冉瑞宜表示，商會存在目的就是希望華裔中小企業能夠安居樂業，如今遇上治安問題，大家人心惶惶，社區安全與社區發展乃為商會重視的方向，希望透過與警局的緊密鏈接，讓警局更了解華人中小企業對良好安全與良好的社區治安的迫切需求。在歡迎新任分局長上任的同時，也希望他們更加了解民意。

天普分局局長Jorge Meza表示，他的轄區多以華人居民為主，因此與華裔社區與各協會建立量好的溝通與信用，是他上任後的首要目標。他之前也和華人社團組織進行過溝通和交流，接下來12月有市政會議，已找來一些專家，希望能夠對治安與社區安全問題獻策。

工業市分局局長Glenn Emery表示，現在遊民問題確實很嚴重影響治安。他提醒民眾，如果到銀行去提款，建議要在銀行營業時間內，進到行內提款比較安全；若在ATM提款也盡量選擇白天，最好找人陪同。開車出門購物時，盡量不要在車上放置任何可能引起歹徒興趣的物品，例如行李箱或者包包，這樣才能避免歹徒敲破車窗。感恩節假期即將到來，大家外出購物或者遊玩務必高度警戒。