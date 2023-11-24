美西泛藍支持「侯趙配」 選民登記助選捐款

國民黨美國西南支部前主委、海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌。（記者楊青/攝影）

美西地區泛藍陣營24日表示，支持「侯趙配」決戰2024台灣總統大選，他們當務之急要做的三件事：登記選民，回台助選，捐款支持。

國民黨 美國西南支部前主委、海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌24日呼籲泛藍陣營未來50天一定要團結一致，全力幫助國民黨打好選戰，包括回台投票 和出錢出力。他表示，感恩節剛過，國民黨美西南黨部已在聯合休士頓、華府、紐約、舊金山、洛杉磯等全美泛藍力量組織支持侯趙配後援會，不僅要發動所有的泛藍力量，還希望爭取美國主流包括參眾議員的支持。籌款行動將緊鑼密鼓展開。

國民黨美西南支部輪值常委、侯友宜南加州後援會副主席曹靜永表示，現在國民黨美西黨部全力以赴要做的事情，就是在12月4日台灣大選選民登記 截止日之前幫民眾做選民登記，讓他們能夠順利回台灣投票，主要目標的是那些沒有台灣戶籍、但是有中華民國護照的民眾。她表示，因為台灣的時間比美國早，所以希望有意願回台投票的民眾，在本週末、最遲不超過11月28日就完成選民登記，國民黨美西黨部在艾爾蒙地和工業市都有辦公室幫助民眾登記成為選民，參加投票。

曹靜永表示，目前也同時組織藍營回台助選團，回台時間是2024年1月4日到1月11日，前後８天７晚，回台跑透透，包括幫助立法委員選舉和總統選舉，參加各種大型造勢活動，掃街拜票，上山下鄉。她表示，目前已有將近80人參加，希望人越多越好。

12月4日也將是國民黨黨慶，美西南泛藍陣營計劃當天舉辦籌款活動，現場義賣正在準備當中，希望為國民黨總統大選增加更多資金子彈。

國民黨美西南支部常委張自豪表示，洛杉磯傳統僑社很多老僑民沒有中華民國護照，無法回台投票，但將會在精神上和資金上給與國民黨2024總統選戰最大的支持。