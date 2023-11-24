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美西華人學會44周年慶 未來回歸實體學術論壇

洛杉磯訊
東洛杉磯學院教授劉榮文（左）從卸任會長、前鑽石吧市長林錫智（右）手中接棒，擔任美西華人學會第45屆會長。（美西華人學會提供）
東洛杉磯學院教授劉榮文（左）從卸任會長、前鑽石吧市長林錫智（右）手中接棒，擔任美西華人學會第45屆會長。（美西華人學會提供）

美西華人學會日前在「朋那維丘酒店」（Westin Bonaventure Hotel）舉辦成立44周年慶晚會，暨會長、理事長交接典禮。東洛杉磯學院教授劉榮文從卸任會長林錫智手中接棒，擔任第45屆會長。交接儀式由加州高等法院大法官劉馨儀（Linda Sun）監交。

劉榮文表示，學會有許多論壇與獎學金發放活動，希望能將這些活動安排得更豐富，以學術、專業研討的形式服務社會。他將更努力配合時勢，與整個團隊一道，盡心盡力，辦好理事會決定的各項工作。

卸任會長林錫智轉任理事長。林錫智表示，美西華人學會以回饋社會為宗旨，每年定期舉辦各項學術活動，未來該學會將堅持延續這個傳統。前幾年因為疫情影響，許多活動都改為線上舉行，但他認為，還是要回歸實體論壇，面對面的討論，會有更好成果。

卸任理事長車慶餘表示，很高興有機會貢獻所學所能，給予社區更多回饋。她呼籲更多華人加入該會。車慶餘介紹，美西華人學會目前有35名理事，每位新進理事的遴選，需由兩位理事推薦，再由甄選小組評估，通過評估後，再由全體理事投票，通過後即可加入。

爾灣加大醫學院主治外科醫師Hari Keshava在當天的活動中，分享肺癌的預防和最新治療方法。年會中，學會還向林日昇頒發卓越成就奬，以表彰其捐資助教，對學會和整個社會的貢獻。

年會除本地著名弦樂團、歌手外，還邀請知名諧星藝人方芳表演，其精彩的脫口秀，令觀眾欲罷不能，晚會最後在來賓們的美妙歌聲和舞蹈中結束。近400位學者、社區代表、政商人士參與晚會。

美西華人學會向林日昇（右二）頒發卓越成就奬，表彰其捐資助教，對學會和社會做出的貢...
美西華人學會向林日昇（右二）頒發卓越成就奬，表彰其捐資助教，對學會和社會做出的貢獻。（美西華人學會提供）
美西華人學會18日晚在「朋那維丘酒店」（Westin Bonaventure H...
美西華人學會18日晚在「朋那維丘酒店」（Westin Bonaventure Hotel）舉辦成立44周年慶晚會，暨會長、理事長交接典禮。（美西華人學會提供）

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