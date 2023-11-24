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新絲路國際時裝模特大賽 開創洛杉磯飛行秀場

洛杉磯訊
洛杉磯賽區頒獎禮優勝者合影。（主辦單位）
洛杉磯賽區頒獎禮優勝者合影。（主辦單位）

2023新絲路國際時裝、國際童裝模特大賽，美國洛杉磯賽區總決賽及頒獎盛典，近期於CAL-AERO Aviation Country Club隆重舉行，開創洛杉磯首個飛行秀場。選手們在夢幻舞臺上傾情演出，給評委和觀眾留下深刻印象。明年1月全球各賽區的優秀選手將在中國海南海花島進行巔峰對決。

新絲路國際時裝模特大賽為熱愛旗袍、漢服文化及擁有才藝人士舉辦的高端賽事，弘揚中華民族國粹的同時也選拔出現代華裔的時尚楷模。童裝模特大賽更是具國際影響力的少兒賽事舞臺。自報名以來反響熱烈，更有選手來自聖地牙哥、拉斯維加斯及舊金山。

大賽美國總賽區由新絲路產業集團及美國J.I.A. 國際文化傳媒集團、美國舞蹈家協會主辦。洛杉磯賽區由中美華人戲劇聯盟與KSL Studio再度聯手共同主辦，KSL Studio也是新絲路唯一指定賽前模特培訓機構。中美華人戲劇聯盟創始人楊洋、KSL Studio創始人Katrina Yu，獨家冠名贊助中天（北美）國際供應鏈有限公司董事會主席Will Lyu等致辭。

決賽由著名主持人楊洋、白龍主持。評審有世界模特小姐大賽中國區總冠軍李孟；美國職業舞蹈冠軍Marek Klepadlo ；中天（北美）國際供應鏈有限公司海外市場總監張安琦 ；英國皇家教師協會高級院士級教師 CC CHEN；2020年美國小姐Elena Nesterova；知名華裔職業名模、簽約多家國際知名經紀公司特別從巴黎飛來的李悅瑤（Wawa Li）、美國職業舞蹈冠軍Nina Zhiting Yang。

本屆新絲路國際時裝模特大賽分五個組別，有青春組、活力組、魅力組、風尚組、親子組等。五個組別的男女冠軍分別為：Yinuo Jiang、Claire Lim、Olivia Ma 、Dong Tian、Maria Gao、 Qing Ye Zeughauser 以及親子組的Li Xie家庭。

本屆童裝模特大賽按照年齡分為五個組別冠軍分別為3-5歲組，男生Simon Weng，女生Scarlett Liu。6-7歲組男生Nicholas Liu，女生Leah Yin。8-9歲組男生Hardy Jiang，女生Katherine Zhang。10-14歲組男生Preston Wong，女生Jasmine Zhang / Lydia Xiao。15-16歲組女生Lily Liang。

洛杉磯賽區頒獎禮少年組。（主辦單位）
洛杉磯賽區頒獎禮少年組。（主辦單位）
洛杉磯賽區頒獎禮，（左起）白龍，Katrina Yu，張安琦，何金明，孫偉，楊洋...
洛杉磯賽區頒獎禮，（左起）白龍，Katrina Yu，張安琦，何金明，孫偉，楊洋。（主辦單位）

洛杉磯 供應鏈 華人

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