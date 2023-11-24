我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先漲價再優惠 誘人折扣沒那麼香…這些商家都有黑歷史

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放大招 華人搶到凌晨

不用再跑加州了 In-N-Out漢堡店進軍新墨西哥州

洛杉磯訊
In-N-Out漢堡快餐連鎖店周二宣布計畫到 2027 年在新墨西哥州開設多家分店。（KTLA 5）
In-N-Out漢堡快餐連鎖店周二宣布計畫到 2027 年在新墨西哥州開設多家分店。（KTLA 5）

總部位於南加州的In-N-Out Burger漢堡快餐連鎖店最近慶祝成立75周年，11月7日（周二）在社交媒體上宣布，計畫到 2027 年在新墨西哥州開設多家分店。

In-N-Out總裁兼老闆林西斯奈德（Lynne Snyder）在Instagram和臉書（Facebook）上分享，「我們很高興與大家分享，我們將全面進軍四個州開設分店。我們迫不及待的想讓微笑的員工在如此獨特美麗的地方為顧客提供優質的漢堡、薯條和奶昔。」

In-N-Out已經在亞利桑納州、猶他州和科羅拉多州開設了分店，這使得新墨西哥州成為四州中唯一沒有開設分店的地方。

據稱，新店將設在阿爾伯克基（Albuquerque），並計畫「在未來幾年內」在新墨西哥州的其他地點開設多家分店。新餐廳將由科羅拉多斯普林斯（Colorado Springs）的配送中心提供服務。

史奈德說，「多年來，我們收到了許多In-N-Out忠實顧客的來信，他們想知道我們是否會在他們的社區開設餐廳，尤其是我們在靠東邊更遠的地方開設餐廳之後。 一旦我們擁有了基礎設施和支持，這只是時間問題。 我很高興我們的顧客不用再為了能購買In-N-Out漢堡而前往附近的州了。」

這家成立於鮑爾溫公園（Baldwin Park）的連鎖餐飲公司還在俄勒岡州、內華達州和德州設有辦事處，最近還宣布計畫在2026年在田納西州增加辦事處。

In-N-Out Burger於1948年在鮑爾溫公園（Baldwin Park）的弗朗西斯奎託大道（Francisquito avenue）和嘉偉大道（Garvey avenue）上開設了一個小攤位。該公司創始人哈利（Harry）和史奈德（ Esther Snyder）在同年發明了世界上第一個得來速雙向語音通道的點餐模式。

延伸閱讀：

著名漢堡連鎖店In-N-Out 內陸增新餐廳

新墨西哥州 鮑爾 加州

上一則

著名漢堡連鎖店In-N-Out 內陸增新餐廳

下一則

美西泛藍支持「侯趙配」 選民登記助選捐款

延伸閱讀

歷史拼圖／加州先民過感恩節 不吃火雞吃長耳野兔

歷史拼圖／加州先民過感恩節 不吃火雞吃長耳野兔
加州華人總商會 送暖老人、醫護

加州華人總商會 送暖老人、醫護
州府撥1.5億發展尖端科技 創造6000工作

州府撥1.5億發展尖端科技 創造6000工作
加州20大城市房價 僅屋崙下跌

加州20大城市房價 僅屋崙下跌
加州華人總商會 為年長者、醫護送感恩節大餐

加州華人總商會 為年長者、醫護送感恩節大餐
假日購物季打擊犯罪 加州公路巡警增強警力

假日購物季打擊犯罪 加州公路巡警增強警力

熱門新聞

張芳瑜奪冠並戴上后冠。（記者張庭瑜／攝影）

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

2023-11-19 15:44
華人區好市多現人潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

2023-11-21 22:07
兩元鈔票大有學問，身價不凡。圖為2003年版。（取自The Spruce Crafts網站）

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2023-11-23 01:18
社群平台文章謊稱加州對餐飲排隊者徵19%智商稅，實則暗諷排隊現象。（小紅書截圖）

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

2023-11-19 19:35
報告顯示，大部分在餐廳用餐的美國人支付小費，不是一般認知。（Unsplash）

小費疲勞 超過一半人在餐廳給低於這個數

2023-11-21 20:42
洛杉磯車展于11月17日震撼來襲，今年車展的一大特色是新能源汽車的爭奇鬥艷。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱告別燃油 直擊北美神車全球首秀

2023-11-17 22:48

超人氣

更多 >
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形
郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退
劉德華父親驚傳病逝 孝舉曝光…曾用第一部片片酬買燒臘店送爸爸

劉德華父親驚傳病逝 孝舉曝光…曾用第一部片片酬買燒臘店送爸爸
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留