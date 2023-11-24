不用再跑加州了 In-N-Out漢堡店進軍新墨西哥州

In-N-Out漢堡快餐連鎖店周二宣布計畫到 2027 年在新墨西哥州開設多家分店。（KTLA 5）

總部位於南加州 的In-N-Out Burger漢堡快餐連鎖店最近慶祝成立75周年，11月7日（周二）在社交媒體上宣布，計畫到 2027 年在新墨西哥州 開設多家分店。

In-N-Out總裁兼老闆林西斯奈德（Lynne Snyder）在Instagram和臉書（Facebook）上分享，「我們很高興與大家分享，我們將全面進軍四個州開設分店。我們迫不及待的想讓微笑的員工在如此獨特美麗的地方為顧客提供優質的漢堡、薯條和奶昔。」

In-N-Out已經在亞利桑納州、猶他州和科羅拉多州開設了分店，這使得新墨西哥州成為四州中唯一沒有開設分店的地方。

據稱，新店將設在阿爾伯克基（Albuquerque），並計畫「在未來幾年內」在新墨西哥州的其他地點開設多家分店。新餐廳將由科羅拉多斯普林斯（Colorado Springs）的配送中心提供服務。

史奈德說，「多年來，我們收到了許多In-N-Out忠實顧客的來信，他們想知道我們是否會在他們的社區開設餐廳，尤其是我們在靠東邊更遠的地方開設餐廳之後。 一旦我們擁有了基礎設施和支持，這只是時間問題。 我很高興我們的顧客不用再為了能購買In-N-Out漢堡而前往附近的州了。」

這家成立於鮑爾 溫公園（Baldwin Park）的連鎖餐飲公司還在俄勒岡州、內華達州和德州設有辦事處，最近還宣布計畫在2026年在田納西州增加辦事處。

In-N-Out Burger於1948年在鮑爾溫公園（Baldwin Park）的弗朗西斯奎託大道（Francisquito avenue）和嘉偉大道（Garvey avenue）上開設了一個小攤位。該公司創始人哈利（Harry）和史奈德（ Esther Snyder）在同年發明了世界上第一個得來速雙向語音通道的點餐模式。

延伸閱讀：

著名漢堡連鎖店In-N-Out 內陸增新餐廳