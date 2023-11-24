台美商機媒合會 南加台商投資台灣連鎖品牌

拉亞漢堡代表向與會代表們介紹公司品牌。(橙僑中心)

為引進台灣優勢產業到美國，促進台美經濟鏈結，加州 柑縣台美商會於11月7日與社團法人台灣連鎖加盟促進協會攜手合作，舉辦線上「2023台美加盟商機媒合會」，邀請台灣企業與有意投資 台灣連鎖品牌的美國創業家，於線上洽談。會中並邀請財團法人商業發展研究院朱浩所長與休閒國聯股份有限公司傅信欽董事長，就台灣連鎖加盟產業現況及未來發展趨勢與台商加州拓展經驗作專題演講。

首先由台灣連鎖加盟促進協會吳永強理事長致詞表示，台灣連鎖加盟促進協會一直以來致力於促進台灣連鎖加盟業的發展，並積極參與國際合作。相信藉由這次的媒合會，將有助於台灣企業更順利地進入美國市場。

接續由柑縣台美商會陳啟耕會長致詞，感謝台灣連鎖加盟促進協會與柑縣台美商會簽署了合作備忘錄，明年將有更多活動，帶來更多商機、媒合機會、專業知識以及經驗的分享交流。柑縣台美商會致力推動台美商界合作關係，將台灣優勢產業引進美國，非常歡迎僑台商加入，一起為台美兩地的經濟合作努力。

協輔本項媒合活動的橙縣華僑文教服務中心蕭蓓如主任表示，日前在台北見證台灣連鎖加盟促進協會與柑縣台美商會簽署合作備忘錄，期盼藉由今天的媒合會，日後能看見更多的台灣廠商進駐南加 州洛杉磯或橙縣，讓世界看見

台灣的力量，不論是軟實力的美食，或是硬實力的台積電，本次活動成功結合國內產官學研機構，打造海內外經貿交流平台。

休閒國聯股份有限公司(鮮芋仙)傅信欽董事長分享，2013年鮮芋仙開始在美國各州進行市場調研，2014年在南加州Irvine開第一間店，迄今全美國有40多家店。過去10年鮮芋仙海外展店的經驗，提供以下注意事項給有意投資美

國的企業家參考，包括：赴美展店前需完成品牌商標註冊；洽詢專業的房屋仲介，在配合當地法令規定下，尋找滿足品牌需求及商圈適性的地點；與房東就租金、裝修補貼、給予6-9個月免租期及裝修規劃等進行商談；以及找專業律師諮詢跨國展店法律事項。

財團法人商業發展研究院朱浩所長簡報，台灣連鎖加盟業者有將近8成是中小企業，其中以零售業最高，餐飲業最低。連鎖加盟的新創品牌以餐飲業佔多數，多數為直營連鎖和加盟。2022年連鎖加盟業者至海外發展的意願有所提升，其中餐飲業往海外發展的意願頗高。為了讓台灣連鎖加盟產業有更健康的發展，台灣連鎖加盟促進協會著手進行連鎖加盟總部認證的規劃，期待透過認證標準的建立、實施、輔導以及優良總部認證的頒發，讓台灣連鎖加盟產業能夠快速的提升，首屆評鑑將於2024年實施。另外台灣連鎖加盟促進協會亦著手進行規劃加盟連鎖學院，期待透過授課及訓練，提升從業人員的素質，也讓台灣連鎖加盟產業能與國際接軌。

本次媒合會共邀請七家台灣特色小吃，包括鮮芋仙、快樂檸檬、拉亞漢堡、珍煮丹、上統食品、甘心樂意、老媽拌麵等廠商參加，分別就公司營運現況、產品內容與特色、品牌優勢等介紹。與會商會成員對於台灣小吃產品創新、精緻及多元化程度，非常感興趣，並進行一對一洽談事宜。