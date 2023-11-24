南加華聯180人將參加91屆好萊塢聖誕遊行

第91屆好萊塢聖誕大遊行將於26日晚在好萊塢大道上登場，美國南加州華人社團聯合會派出180人遊行隊伍。（主辦方提供）

第91屆好萊塢 聖誕大遊行將於26日晚上6時在好萊塢大道上登場，連續多年參與的美國南加州華人 社團聯合會今年更是派出180人的遊行隊伍，現場展示五大方陣的中國風元素，彰顯中華文化之美。

南加華聯主席陳慧碧表示，好萊塢聖誕大遊行歷史悠久，也是全美最有影響力的遊行盛會之一。在過去10多年中，南加華聯的團體曾四次代表南加華人社區參加聖誕大遊行，非常成功和圓滿。今年再次參加聖誕大遊行的隊伍，將充分顯示多姿多彩的中華文化，以實際行動講好中國故事，樹立華人華僑可親可敬可愛的形象，也凸顯南加華人的團結友愛，文化素養和雄厚實力。

她說，今年遊行隊伍由五個方陣組成，他們分別是（舞龍）舞獅、中華武術、腰鼓扇子、旗袍表演，還有美國川渝總商會推薦選拔的年輕天才藝術舞蹈隊Talent idol academy，由美國川渝總商會秘書長劉秋卉帶領專業舞者和南加大 專業藝術舞蹈團體將在聖誕大遊行中閃亮登場。