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南加華聯180人將參加91屆好萊塢聖誕遊行

記者張宏/洛杉磯即時報導
第91屆好萊塢聖誕大遊行將於26日晚在好萊塢大道上登場，美國南加州華人社團聯合會派出180人遊行隊伍。（主辦方提供）
第91屆好萊塢聖誕大遊行將於26日晚在好萊塢大道上登場，美國南加州華人社團聯合會派出180人遊行隊伍。（主辦方提供）

第91屆好萊塢聖誕大遊行將於26日晚上6時在好萊塢大道上登場，連續多年參與的美國南加州華人社團聯合會今年更是派出180人的遊行隊伍，現場展示五大方陣的中國風元素，彰顯中華文化之美。

南加華聯主席陳慧碧表示，好萊塢聖誕大遊行歷史悠久，也是全美最有影響力的遊行盛會之一。在過去10多年中，南加華聯的團體曾四次代表南加華人社區參加聖誕大遊行，非常成功和圓滿。今年再次參加聖誕大遊行的隊伍，將充分顯示多姿多彩的中華文化，以實際行動講好中國故事，樹立華人華僑可親可敬可愛的形象，也凸顯南加華人的團結友愛，文化素養和雄厚實力。

她說，今年遊行隊伍由五個方陣組成，他們分別是（舞龍）舞獅、中華武術、腰鼓扇子、旗袍表演，還有美國川渝總商會推薦選拔的年輕天才藝術舞蹈隊Talent idol academy，由美國川渝總商會秘書長劉秋卉帶領專業舞者和南加大專業藝術舞蹈團體將在聖誕大遊行中閃亮登場。

現場除五個方隊之外，南加華聯常委和會長們將親自高舉橫幅走在隊伍的最前面，南加華聯的四名會長將身著大熊貓的服裝走在遊行隊伍的兩邊，以可愛可親的形象與嘉賓和觀眾互動，以增添遊行的歡樂氣氛。瑞銀董事總經理林日昇提供的勞斯萊斯和法拉利禮賓車，將載著花木蘭造型的Olivia李和中國小姐Nicole Zhang等人。

美國南加州華人社團聯合會今年第五次參與好萊塢大遊行。（主辦方提供）
美國南加州華人社團聯合會今年第五次參與好萊塢大遊行。（主辦方提供）

南加大 華人 好萊塢

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