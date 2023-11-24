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黑五購物季 洛市警局增加商場巡邏

洛杉磯訊
消費者為了折扣和傳統蜂擁至商店，洛杉磯警察局也在黑色星期五加強巡邏，以提高購物中心的安全。（CBSLA電視台）
消費者為了折扣和傳統蜂擁至商店，洛杉磯警察局也在黑色星期五加強巡邏，以提高購物中心的安全。（CBSLA電視台）

11月24日黑色星期五洛杉磯市（Los Angeles）預計將有上萬民眾蜂擁至各大購物中心和商店，享受購物折扣季。為了確保假期購物季的公共安全，洛杉磯市警察局加派警力巡邏，並呼籲市民提高警覺和安全意識。

洛市警官奧哈納 (Melissa Ohana)表示，鑑於犯罪活動的可能加劇和購物者數量的增加，警方正努力確保居民和遊客的安全。她提到，警方正在積極在購物中心巡邏並與當地企業協調，以創造一個安全可靠的環境，並提醒社區成員保持警惕。

同時，加州州長紐森（Gavin Newsom）也在11月22日（周三）宣布，隨著假日購物季的開始，加州高速公路巡邏隊將在全州範圍內加大打擊有組織零售犯罪的力度。

最新的調查顯示，74%的假期購物者計劃在為期五天的感恩節週末進行購物，這一比例較2019年增加了5%。其中，61%的消費者表示折扣優惠是他們購物的主要原因，而28%則出於傳統。黑色星期五仍是最受歡迎的購物日，有72%的消費者計劃在這一天購物，其次是網路星期一，佔39%。

調查還發現，服裝是消費者計劃購買的首要物品，佔56%，其次是禮品卡（44%）、玩具（37%）、書籍、視頻遊戲等媒體（31%）以及食品/糖果（29%）。在玩具方面，樂高積木和風火輪連續第二年位居男孩最受歡迎的玩具前兩位，而芭比娃娃和任何娃娃則是女孩最愛的前兩名。

此外，動物的最後機會（Last Chance for Animals）社團則同日在比佛利山莊（Beverly Hills）舉行第37屆年度黑色星期五無皮草星期五抗議活動，以施壓羅迪歐大道（Rodeo Drive）上的商店品牌採取全球無皮草政策。目前加州自1月1日起已禁止銷售新毛皮產品。活動總監比爾（Lisa Beal）指出，目標品牌包括Dior、Fendi、Loro Piana等。

另一方面，黑色星期五也是由Adbusters策劃第32個年度「不購物日」。該組織鼓勵公眾在這一天不使用信用卡，並向無家可歸者捐款。

黑色星期五 加州 洛杉磯

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