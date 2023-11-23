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加州華人總商會 為年長者、醫護送感恩節大餐

洛杉磯縣訊
南加州亞凱迪亞（Arcadia）市議員王愛琳（右四）和加州華人總商會給老人、醫護人員送溫暖。（加州華人總商會提供）
南加州亞凱迪亞（Arcadia）市議員王愛琳（右四）和加州華人總商會給老人、醫護人員送溫暖。（加州華人總商會提供）

感恩節前夕，南加州亞凱迪亞（Arcadia）市議員王愛琳和加州華人總商會會長李宏建、主席謝少華等常委和幹部們，22日拜訪漢庭頓康復中心（Huntington Drive Rehabilitation Center），為醫院95位老人和45位醫護送去新鮮出爐的火雞、土豆泥、蜜柚及面包等感恩節美食。

亞凱迪亞市議員王愛琳（Eileen Wang）表示，感恩節到來之際，為致敬美國、感恩社區，她和加州華人總商會會長李宏建、主席謝少華等常委們商議，決定延續2018年商會創會的奉獻政策，為社區老人贈送火雞大餐。

加州華人總商會會長李宏建表示，回饋社會，是每位公民的責任。在感恩節看望老人，為他們送去美食與祝福，是很好過節方式，很有意義。

加州華人總商會主席、中美物流集團董事長謝少華表示，在感恩節舉辦捐贈火雞大餐活動，看到老人們的笑容特別開心。有一位老人親自折紙鶴送給謝少華，讓他特別感動。

商會執行會長于宛珊表示，服務和回饋社區，尤其是看望居住在老人中心的年長者，是商會歷年來的傳統。希望通過今天的活動，為老人們帶來節日的問候和美好的祝福。

除贈送感恩節大餐，本次捐贈活動還得到洛杉磯Esprit食品公司贊助100箱蜜柚，王愛琳市議員特別感謝該公司負責人郭蘭的慷慨。

商會副會長趙建鈞，連夜花費三個半小時運送水果。他表示，為老人們吃上可口甜柚，跑再遠也值。

參加活動並積極捐款支持的常委和理事幹部還有副會長譚勇、副會長孫小妹、副會長鐘付馨、副會長張幸、秘書長陳雲濤、理事Michelle Hsu以及孫耀寧導演等。

加州 華人 亞凱迪亞

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