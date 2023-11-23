吃完火雞後 去洛杉磯植物園看數十萬盞彩燈黑夜綻放

今年的新裝置「光之盛宴」是閃閃發光懸掛的串珠窗簾。（記者張宏／攝影）

吃完火雞後，去洛杉磯植物園 看數十萬盞彩燈黑夜綻放 ！洛杉磯縣植物園（Los Angeles County Arboretum & Botanic Garden )將從即日起至明年1月2日，舉辦為期數月的彩燈節（Lightscape）。彩燈節佔地127畝，璀璨的燈光將黑夜照耀的格外美麗，適合假期前去觀賞。

（影音來源：記者張宏）

U.S. Bank連續三年贊助植物園彩燈節活動，包括有全長一哩的燈光小徑，及各種壯觀的彩燈景色和引人注目的藝術裝置。入夜後，這些裝置色彩、想像力豐富。適合全家人在吃完感恩節火雞後前往漫步，在冬季的植物園遊覽，一邊呼吸著夜晚林間的松木香，一邊欣賞美麗燈光合影留念，慶祝節日和強身健體可謂是一舉兩得。

洛杉磯縣植物園執行長Michael Desplaines表示，歡迎大家觀看植物館標誌性的節日燈光秀。今年植物園提供比往常更令人難以置信的多媒體體驗，相信能為各年齡層的孩子和大人們帶來樂趣。

火焰花園的動態發光火焰。（記者張宏／攝影）

彩燈節裝置將閃爍數十萬盞燈光，以此突出植物園場地的自然宏偉。 這些裝置包括深受民眾喜愛的冬季大教堂天堂拱形隧道、火焰花園的動態發光火焰。今年的新裝置包括「光之盛宴」，這是閃閃發光懸掛的串珠窗簾、還有一排排光芒四射的「跳舞棕櫚」、奇特羽毛狀冰晶的「雪花大道」、超過10呎，由高聳入雲美麗花朵組成的「花卉草坪」等。

夜晚的植物園在燈光映襯下格外美麗。（記者張宏／攝影） 奇特的羽毛狀冰晶的「雪花大道」。（記者張宏／攝影）

在聖誕節前夕，彩燈節還會在「聖誕老人之夜」迎來聖誕老人，時間包括12月7日至9日，12月15日至17日，12月21日至23日。屆時聖誕老人將與大家打招呼並擺好姿勢拍照，遊客可使用自己照相設備免費捕捉與聖誕老人的回憶。

除數英畝的視覺發光背景外，彩燈節還將滿足大家的味蕾。在植物園的鮑爾噴泉 (Bauer Fountain) ，將停放多輛美食車，提供各種美味佳餚，其中三間提供特色Lightscape雞尾酒。此外，還將開設兩家快閃店，出售適合兒童的夜光商品、傳統節日禮物等。大家還可在爐火邊烤棉花糖搭配巧克力，感受甜滋滋的幸福體驗。

今年的彩燈節是由來自世界各地的木匠和藝術家共同打造，前後花費20天時間安裝。 Lightscape在美國、英國和澳洲 多個地點舉辦過類似燈光表演，讓數百萬人驚嘆不已。詳情可登錄arboretum.org/lightscape及購買門票。