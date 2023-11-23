感恩節交通現車潮 洛杉磯公路塞爆閃起紅白燈海

美國感恩節到來，全國陸空交通進入壅塞高峰期，平日就經常塞車的洛杉磯高速公路，今起已經出現一整片紅色、白色車燈構成的燈海。（Getty Images）

美國感恩節到來，全國陸空交通進入壅塞高峰期，平日就經常塞車的洛杉磯高速公路，今起已經出現一整片紅色、白色車燈構成的燈海。

根據美國廣播公司第7台（ABC 7）的空拍畫面，洛杉磯405高速公路從今天晚間車潮擁擠，正對鏡頭的白色車燈、對向的紅色車尾燈的車流，形成一條紅白色的燈海。

23日是美國感恩節，從今天午間開始各地已經出現車潮，空中交通繁忙。美國汽車協會（AAA）預估，從今天起到26日全美將有5540萬人出門旅行，其中南加州 大約400萬人駕車出門。

美國感恩節在每年11月的第4個星期四，是親友聚會、吃火雞大餐的傳統節日，感恩節隔天為「黑色星期五 」也宣告購物季節的開始，為耶誕節與新年暖場。

洛杉磯高速公路平日就經常塞車，每年遇上感恩節等重大節日，車輛經常塞得動彈不得，同樣的距離駕駛要花上平時兩倍以上時間開車，電視台空拍塞車畫面也經常是節日的應景畫面。

為了因應大量車流，加州公路警察（California Highway Patrol）加強疏導交通，宣布從今天傍晚開始一直到26日星期日夜間，整個洛杉磯地區全時段都有公路警察持勤。

除了陸上交通壅塞，空中交通也更加繁忙，洛杉磯國際機場 公告，提醒旅客提早到機場，以免耽誤登機時間。機場預期從今天開始，每天將有將近10萬台車輛、22萬名旅客進出機場。（編輯：周永捷）1121123