加州強化節日購物季執法 嚴打零售團夥搶劫

為應對節日購物季的組織性零售犯罪，加州政府已加強公路巡警(CHP)的執法行動，實施了一系列積極且保密的打擊措施，旨在確保購物者與商家的安全。CHP最近一次調查中，他們查獲價值35萬元贓物的部分證據。（州長辦公室提供）

加州 政府為提升節日購物季安全，加強打擊組織零售犯罪行動。州長紐森 （Gavin Newsom）11月22日（周三）於首府沙加緬度（Sacramento）宣布，加州公路巡警局（CHP）將增強在全州範圍內打擊組織零售犯罪的努力。作為州長的「真正公共安全計劃」的一部分，CHP將增加在加州主要零售區的執法力度，其組織零售犯罪專案小組（ORCTF）將通過與執法夥伴的積極和保密行動，於假日季節提升執法力度，以保護更多購物者、商戶和零售區的安全。

紐森強調，當犯罪分子攜帶偷來的商品逃離商店時，他們應立即被逮捕並送入監獄。利用數億元的執法投資 ，CHP將與各執法夥伴合作，加強執法行動，執行並支持隱蔽和保密的打擊行動，以在節日季節及全年有效阻止這些犯罪行為。CHP局長杜里（Sean Duryee）表示，加州公路巡警隊員正在全天候努力工作，以確保在節日季節及全年保障購物者、商家和零售區的安全。他補充說，專案小組的成功很大程度上得益於與全州執法合作夥伴以及零售業界建立的強有力的工作關係。通過這些合作關係和CHP廣泛的全州資源，他們才能積極打擊所有犯罪活動。此外，CHP最近在一次單獨執法行動中查獲了價值35萬元的證據。

為了在節日購物季期間減少零售犯罪，CHP的ORCTF區域團隊將在南加州、灣區、聖華金河谷（San Joaquin Valley）和沙加緬度與零售商、損失預防部門和當地執法機構合作。此外，全州範圍內還計劃幾項積極和保密的執法行動，調查人員正在積極調查和打擊與組織零售犯罪相關的煽動和哄搶行動。而自2019年ORCTF成立以來，CHP已參與近2200項調查，逮捕超過1500名嫌疑人，並追回近42萬件被盜零售商品，價值超過3300萬元。基於這些成功的努力，紐森州長今年早些時候宣布，州政府向加州55個城市和縣提供超過2.67億元資金，這是對抗組織零售犯罪的單筆最大投資，旨在增加對組織零售犯罪的逮捕和起訴。