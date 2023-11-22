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感恩節自駕旅行 南加上路最佳和最堵時間

洛杉磯訊
感恩節期間，南加州數百萬人自駕出遊，交通擁堵，CHP將實施為期五天的加強執法，同時油價相較去年有所下降。（本報檔案照）
感恩節期間，南加州數百萬人自駕出遊，交通擁堵，CHP將實施為期五天的加強執法，同時油價相較去年有所下降。（本報檔案照）

在感恩節假期前夕，預計將有數百萬南加人前往度假地點。根據加州公路巡警局（California Highway Patrol，簡稱CHP）的消息，於週三下午6時開始，將進行為期五天的「最長執法期」，直至週日晚上11時59分結束，期間所有CHP巡警將投入執勤。

交通分析公司INRIX預測，週三將是道路上最繁忙的一天，建議駕駛者在早晨或下午6點後出行，以避開交通高峰。此外，週日下午3點至5點預計將是最擁堵的時段，建議駕駛者在中午前上路。而根據AAA的數據顯示，週三下午4時30分，從洛杉磯（Los Angeles）至貝克斯菲（Bakersfield）之間的5號州際高速公路北行段，行車時間將比平常增加88%，約需2小時59分鐘。INRIX分析師Bob Pishue提醒駕駛者了解擁堵的時間和地點，並建議使用交通應用程式和相關服務進行實時更新。

AAA還預測，從週三至週日將有約5540萬美國人旅行至少50英里，其中約4910萬人將選擇開車出行，包括近400萬南加州居民。這是AAA歷史上第三高的假期出行預測。相比去年同期，加州共有37人因交通事故喪生，CHP因酒後駕車逮捕1016名駕駛者，並因超速和違反安全帶規定發出了8600多張罰單。至於油價，洛杉磯縣的平均汽油價格為5.041元，比去年有所下降，這是過去54天內第53次下跌。橙縣（Orange County）的均價也在23天內第22次下跌，至4.88元。

加州 油價 南加

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