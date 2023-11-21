洛縣阿罕布拉Target被盜 2男1女合作組落網
洛杉磯縣華人聚居城市阿罕布拉市（Alhambra）日前發生一起竊盜案件，該市的Targe商場失竊。警方第一時間逮捕了3名嫌疑人，發現其中兩人犯有前科，尚持有有效逮捕令。
根據阿市警察局（Alhambra Police Department)11月21日（周二）發布的消息，警方就剛發生的盜竊案件做出回應，案發地點位於W Main St 2120 號的Target商場，就在好市多 （Costco）附近，這裡是當地華人經常光顧的地方。
警方消息指出，兩名男性嫌疑人和一名女性嫌疑人，帶著一件偷竊所得的羽絨外套、一個背包、以及一個裝有五金工具和衣物的白色垃圾袋離開商店。其中五金工具包括老虎鉗、榔頭等，疑似用來實施盜竊作案。
警方迅速在Main St.和Palm Ave附近地區找到3名涉嫌竊盜的嫌疑犯，並當場繳獲贓物。嫌犯到案後，警方發現其中兩人犯有前科，還持有有效逮捕令，關於犯罪前科的具體細節，當局尚未公佈。
3名嫌犯的身分目前已確定，分別是來自蒙羅維亞（Monrovia）的Carlos Molina和Tywana Molina、以及阿罕布拉市居民Tyler Kaminski，三人被捕後關押在阿市警局的監獄。
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