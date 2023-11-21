洛杉磯男闖高速阻交通 襲警奪槍被擊斃起爭議

視頻顯示，這名巡警與嫌疑人車道中央發生打鬥，之後該巡警掏出武器，近距離向嫌疑人連開數槍。（KTLA電視台）

一名加州 高速公路巡警19日在洛杉磯縣瓦茨區（Watts）I-105高速公路執法過程中，連開數槍打死了一名男子。事後，多位立法者要求相關部門對這起事件進行「透明度」調查。一段現場拍攝的視頻記錄了當時的全過程。

視頻來源：社媒平台X@DOWNTOWNLASCAN；記者趙健/後製

該事件發生於19日下午約3時15分，地點在瓦茨區長灘大道附近的西行車道上。執法部門稱，他們接到多個報警電話舉報一名男子在I-105高速公路上行走。I-105高速公路是一條穿過洛杉磯南部社區，終點為洛杉磯國際機場 的主幹道。

社交媒體上發布的一段視頻顯示，一名巡警與嫌疑人在高速公路車道中央發生打鬥，之後該巡警掏出武器，近距離向嫌疑人連開數槍。

CHP的聲明表示，該男子走在高速公路的車道上，違反交通規則，並拒絕了巡警要求其離開車道的多次請求，導致所有西行交通中斷。「當巡警接近行人時，他們在車道上發生了爭執。在打鬥中，行人奪得巡警隨身攜帶的電擊槍，激活該武器並且使用。出於對自身安全的擔憂，CHP巡警開槍射中了行人。」

該行人的名字尚未公布。目前也沒有視頻顯示打鬥前的情況。

洛杉磯市議員麥考斯克（Tim McOsker ）在與瓦茨區代表聯合發佈的聲明中表示，這段視頻令人震驚，這起槍擊 事件必須被迅速而徹底地調查。加州參議員布拉德福德（Steven Bradford）表示，這起槍擊事件的視頻極其令人不安，這似乎是不必要的致命武力的使用，社區有權獲得答案。「如果角色對調，人們將立即呼籲提出謀殺指控。」

洛杉磯縣前警長助理及武力使用專家克拉克（Roger Clark）在審查視頻後，也質疑這次槍擊是否會被認定為合理。瓦茨區特別工作組主席儒貝特（Donny Joubert）和加州州議會議員吉普森（Mike A. Gipson）也發表了對該事件的聲明。目前尚不清楚是否有社區抗議活動的計劃。