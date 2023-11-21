南加安大略機場預計 感恩節乘客創新高

安大略機場預計今年感恩節出入乘客創新高。（機場官網）

南加安大略國際機場（Ontario International Airport，ONT）預計，2023年感恩節假日期間經由機場出行乘客數量將創新高，比2022年同期增長12%，達到自2007年以來同期最高水平。

根據目前各航班計畫及預定情況，從11月17日至27日的11天假期間，預計將有超過21萬2000名旅客通關ONT。而11月26日將是最繁忙的日子，預計由機場出行乘客超過2萬2000人。11月19日和11月27日的旅客量超過2萬1000人。

安大略機場管理局首席執行官艾爾卡迪（Atif Elkadi）表示，機場已經為繁忙的假期旅行季做好準備，希望看到更多旅客在機場體驗提供的各種服務。

為應對旅客數量增加，ONT在四號航廈東側的Lot5經過重新整修，提供額外2200個停車位。同時機場還增加了飲食和購物設施，包括在二號航廈新增體育吧和餐廳，四號航廈有快餐廳Chick-fil-A，二號和四號航廈新增餐廳Dunkin'Donuts等。即使非旅行者也可通過預定到機場享受飲食服務。

安大略機場持續提高為乘客服務水平，日前在J.D. Power 2023北美機場滿意度評比中，ONT在加州 各機場中獲得最高分。此次評比內容包括航廈設施、到達／離開機場、行李提取、安檢、辦理登機及托運行李手續，還有飲食、飲料等服務。