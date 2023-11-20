湖人隊傳奇球星的弟弟 在從小打球的公園遭槍殺

前NBA傳奇球星麥可庫珀（Michael Cooper）的弟弟米奇庫珀（Mickey Cooper），在巴沙迪那中槍身亡。（ABC7）

前NBA 傳奇球星麥可庫珀(Michael Cooper)的弟弟米奇庫珀（Mickey Cooper），18日在巴沙迪那市（Pasadena）遭槍殺。

案件發生於18日凌晨4時，地點位於華盛頓公園（Washington Park）。巴沙迪那市警局指出，ShotSpotter系統探測到東華盛頓大道（E Washington）700號街區有槍擊 案發生，警員火速趕往現場，發現一名男子身中數槍倒在血泊中。法醫判定，該男子當場死亡。

前NBA傳奇球星麥可庫珀向ABC電視台確認，被槍殺的他的弟弟，今年64歲的米奇。他倆一同在巴沙迪那市長大，麥可庫珀回憶，兩人從小時候開始，就在發生槍擊案的華盛頓公園打籃球。

槍案發生的動機，仍在調查中，警方暫未公布嫌犯相關信息。

案發的華盛頓公園，上個月也曾發生槍擊案，同樣是由ShotSpotter系統最先探測並報警。

麥可庫珀在上世紀80年代效力洛杉磯湖人 隊，期間帶領湖人隊奪得五次NBA總冠軍。麥可庫珀退役後，在不同球隊任教。

有本案線索的民眾，可致電巴沙迪那警局626-744-4241。也可以上網匿名提供線索：https://www.lacrimestoppers.org/，或撥打電話800-222-TIPS。