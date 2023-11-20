我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微軟和輝達帶動 史指和那指連漲5日

拜登在赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

湖人隊傳奇球星的弟弟 在從小打球的公園遭槍殺

洛杉磯縣訊
前NBA傳奇球星麥可庫珀（Michael Cooper）的弟弟米奇庫珀（Mickey Cooper），在巴沙迪那中槍身亡。（ABC7）
前NBA傳奇球星麥可庫珀（Michael Cooper）的弟弟米奇庫珀（Mickey Cooper），在巴沙迪那中槍身亡。（ABC7）

NBA傳奇球星麥可庫珀(Michael Cooper)的弟弟米奇庫珀（Mickey Cooper），18日在巴沙迪那市（Pasadena）遭槍殺。

案件發生於18日凌晨4時，地點位於華盛頓公園（Washington Park）。巴沙迪那市警局指出，ShotSpotter系統探測到東華盛頓大道（E Washington）700號街區有槍擊案發生，警員火速趕往現場，發現一名男子身中數槍倒在血泊中。法醫判定，該男子當場死亡。

前NBA傳奇球星麥可庫珀向ABC電視台確認，被槍殺的他的弟弟，今年64歲的米奇。他倆一同在巴沙迪那市長大，麥可庫珀回憶，兩人從小時候開始，就在發生槍擊案的華盛頓公園打籃球。

槍案發生的動機，仍在調查中，警方暫未公布嫌犯相關信息。

案發的華盛頓公園，上個月也曾發生槍擊案，同樣是由ShotSpotter系統最先探測並報警。

麥可庫珀在上世紀80年代效力洛杉磯湖人隊，期間帶領湖人隊奪得五次NBA總冠軍。麥可庫珀退役後，在不同球隊任教。

有本案線索的民眾，可致電巴沙迪那警局626-744-4241。也可以上網匿名提供線索：https://www.lacrimestoppers.org/，或撥打電話800-222-TIPS。

槍擊 NBA 湖人

上一則

洛杉磯市中心凌晨突發槍案 約20年輕人被拘

下一則

大風吹倒燈柱 加州迪士尼樂園3遊客受傷

延伸閱讀

誰能接棒阿湯領軍「不可能的任務」？這位華裔男星排第1

誰能接棒阿湯領軍「不可能的任務」？這位華裔男星排第1
美Q3電動車銷售創新高 但特斯拉市占降至歷史新低

美Q3電動車銷售創新高 但特斯拉市占降至歷史新低
網路性勒索激增 去年12青少年自殺

網路性勒索激增 去年12青少年自殺
回家的路有多長（三）

回家的路有多長（三）
為吸引賓客注意 爺爺突在婚禮開槍 不慎射中12歲孫子

為吸引賓客注意 爺爺突在婚禮開槍 不慎射中12歲孫子
第二代鄧不利多辭世 「哈利」：世人少了很多樂趣

第二代鄧不利多辭世 「哈利」：世人少了很多樂趣

熱門新聞

歹徒正在作案。（目擊者提供）

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

2023-11-14 21:35
張芳瑜奪冠並戴上后冠。（記者張庭瑜／攝影）

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

2023-11-19 15:44
拜習15日會談期間，挺中與反中人士爆發毆斗。（取材自社群X）

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

2023-11-15 21:57
嫌犯哈斯凱爾四世是低成本恐怖片導演，對各種武器非常痴迷。圖為其導演的電影畫面。 （Samuel Haskell Jr臉書）

殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材

2023-11-13 21:24
社群平台文章謊稱加州對餐飲排隊者徵19%智商稅，實則暗諷排隊現象。（小紅書截圖）

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

2023-11-19 19:35
當地可謂荒郊野嶺，沒有座椅也沒有洗手間，千人華僑只得席地而坐。（鹿強提供）

上千華人荒野苦候拜習會 長時間沒水、沒食物、沒廁所

2023-11-15 19:22

超人氣

更多 >
加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
剛出生就相遇…結婚77年 羅莎琳從未體驗沒有卡特的生活

剛出生就相遇…結婚77年 羅莎琳從未體驗沒有卡特的生活
年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常
「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子