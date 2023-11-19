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10號公路起火路段20日重開 修復費估300萬元

洛杉磯訊
10號公路洛杉磯市中心路段將於20日（周一）早重新開放。（KTLA5）
10號公路洛杉磯市中心路段將於20日（周一）早重新開放。（KTLA5）

加州州長紐森（Gavin Newsom）11月19日（周日）宣布，經過工人的全力修復，10號公路遭大火破壞路段，將於20日（周一）早上開放 。當局估計修復費用約為300萬元，將由聯邦資金支付。

10號公路洛杉磯市中心路段，在11月11日的火災中嚴重受損，當局起初認為需要三至五周才能修復，如今經過搶修，將提前恢復通車。州長紐森19日與副總統賀錦麗（Kamala Harris）、聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）、洛市市長貝斯（Karen Bass）一起介紹修復工作的最新情況。紐森表示，受損路段20日將全面恢復運營，並為通勤做好準備。

參議員帕迪拉證實，公路修復費用，將由「兩黨基礎設施法」提供的聯邦資金支付。帕迪拉表示，目前還沒有最終的具體價格，但估計可能在300萬左右。

這場大火11月11日凌晨發生，起源於洛市中心東14街、阿拉米達街（Alameda Street）附近的一個存貨區（storage yard），大火在10號公路下方的14街兩側延燒，嚴重損壞附近立交橋，導致公路的部分鋼製護欄熔化，燒毀拖車、汽車和其他物品。10號公路是南加重要交通樞紐，其洛市中心段關閉，影響30萬人通勤。

最初，當局擔心公路遭受結構性損壞，可能需要數月進行修復，但隨著工程師進一步調查，發現沒有必要拆除重建。結構完整性評估表明，損壞不像最初想像的那麼嚴重，當局宣布三至五周內即可完成修復。 此後的進一步評估發現，起初預計14個橋柱受大火損壞，但實際上只有７個，修復工作可縮短為10天。

貝斯市長在社群上證實，因為各級政府的緊急行動與合作，10號公路20日將可以安全通行。副總統賀錦麗高度讚揚當地和州政府官員、以及日以繼夜修復公路的工作人員。

19日上午，10號公路封閉路段上，有一張牌子寫著「10號公路周一開放」，工人在牌子附近忙碌的工作。「這裡的工作非同尋常」賀錦麗表示，公路提前恢復通車，主要因為現場工作人員的努力，他們了解10號公路的關閉，對人們日常生活帶來的影響。

州長紐森13日證實，這起火災是有人故意縱火。加州消防廳18日下午公布嫌犯照片，是一名年齡在30至35歲之間，身高6呎的男子。

當局估計修復費用約在300萬左右，由聯邦資金支付。（KTLA5）
當局估計修復費用約在300萬左右，由聯邦資金支付。（KTLA5）
紐森19日宣布10號公路受損路段將於20日重新開放。（KTLA5）
紐森19日宣布10號公路受損路段將於20日重新開放。（KTLA5）

紐森 賀錦麗 加州

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