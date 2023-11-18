洛杉磯10號公路縱火嫌犯圖片公布 30多歲身高6呎左腿燒傷

加州消防廳公布10公路縱火嫌犯圖片。(Cal Fire)

11月18日(星期六)下午，當局公佈了一名男子的照片和描述，該男子與上週末洛杉磯 10號高速公路(10 Freeway in Los Angeles)部分火災受損有關。當局呼籲公眾幫助找到這名嫌犯，消防官員本周初已確定火災起因為人為縱火 。

據加州 消防廳(Cal Fire)稱，這名男子年齡在30至35歲之間，身高6呎。監視器顯示，他身穿黑色連帽衫、藍色短褲、灰色鞋子和綠色圍巾，右膝戴著護膝，背著深色背包。

加州消防官員也表示，他的左腿可能被燒傷。該男子在火災發生後離開了附近地區，目前下落不明。

11月11日凌晨12點30分左右，洛杉磯消防隊員對阿拉米達街（Alameda Street）附近10號高速公路下方的一場大火進行了救援。消防隊員在大約三個小時內將火撲滅，但火勢對支撐柱和橋面造成了嚴重損壞，10號高速公路位於阿拉米達街和聖達菲大道（Santa Fe Avenue）之間的路段，迫使官員完全關閉。

由於損壞和隨後的關閉，官員敦促前往洛杉磯市中心的駕駛人考慮使用公共交通，以避免交通堵塞。

地方和州官員在調查受損情況並讓工作人員迅速進行維修後表示，高速公路將在周二之前重新開放。初步估計修復需要三到五週的時間。

任何了解有關人員及其下落信息的人請撥打加州消防廳縱火熱線電話 1-800-468-4408 或發送電子郵件至縱火和炸彈部門：[email protected]。