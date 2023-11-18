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選舉日臨近 洛杉磯信賴後援會遭網軍攻擊

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
粉絲團中多張貼文遭連續標記並被臉書下架。（吳兆峯提供）
粉絲團中多張貼文遭連續標記並被臉書下架。（吳兆峯提供）

隨著2024年台灣大選的腳步臨近，選舉熱潮不僅席捲台灣本土，也在海外華人社群發酵，洛杉磯的台灣支持團體最近遭遇了一系列網路攻擊的挑戰。大洛杉磯信賴之友會活動負責人吳兆峯指出，發起多項選舉宣傳活動，定期邀請不同地區的民意代表或候選人，於每週日晚間進行線上交流，詳細介紹當地的選情，希望藉此幫助海外的台灣同胞更深入地瞭解台灣各地的選舉情況。

然而，該助選活動在推廣過程中卻頻遭無端指控。近期他們在Facebook和LINE等社交媒體平台上發布的活動信息更是被無端檢舉並移除，理由是違反了平台規範，即使這些內容實際上並未違反任何規則。吳兆峯指出每一場活動都是獨特的，因為它關注不同的縣市，這與檢舉人聲稱的重複信息的指控不符。

但活動連結的檢舉還是導致影片下架使民眾無法再次使用這些連結。團隊不得不轉而使用另一家公司的縮短連結服務，並通知社群成員如何獲取和使用這些較長的完整連結。目前，他們的活動還有六個縣市的候選人尚未完成，吳兆峯表示，目前他們已無法接收到留言和直接的支持。儘管他們在網絡上仍有錄影檔案可供參考，但所有在Facebook上的信息均已不復存在。

吳兆峯指出，目前的應對方式是改用另外一家公司的服務來縮短活動連結。同時，他們也會通知參與者完整的連結是什麼，但由於比較冗長，因此需要使用電腦點進去才能訪問，他們也希望可以讓所有來賓參與完整的活動。

臉書告知用戶其內容已被檢舉移除。稱移除的原因是因為用戶以誤導的方式試圖獲得點讚、...
臉書告知用戶其內容已被檢舉移除。稱移除的原因是因為用戶以誤導的方式試圖獲得點讚、追蹤、分享或視頻觀看。（吳兆峯提供）

洛杉磯 華人 LINE

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