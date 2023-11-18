聖蓋博慈善演唱會 華人為流浪貓狗募款

參加當天演出的部分歌者。（記者王若然／攝影）

在感恩節到來之際，一場頗有意義的演唱會18日下午在南加州聖蓋博 （San Gabriel）舉辦。這是由「星願娛樂傳播」主辦的慈善演唱會，募得的款項全部捐給世界動物保護基金會。

星願娛樂傳播負責人黃俊萍（Joyce）介紹，年關將近，她希望通過這樣一場演唱會為小貓小狗這些「毛孩子」募得一些善款。她說，人們較少關注流浪貓狗的照顧這一行業，而自己恰好認識動物保護協會的發起人李悅，知道義工們照顧貓狗的艱辛，因此舉辦了這樣一場慈善演唱會。

黃俊萍說，演唱會的善款來自門票，目前大概募得4000多元，將把這筆錢全部交給世界動物保護基金會。這是星願娛樂傳播第一次舉辦這樣的慈善演唱會。

世界動物保護基金會發起人李悅說，救助流浪動物是費心、費錢的一件事。因為照顧這些動物意味著要給它們看病、節育、餵食，開銷非常大。她說，黃俊萍也是位愛心人士，曾救過很多小動物，領養了四只小貓。她也深知照顧流浪貓狗的不易。因此今年兩個組織一起籌劃了這場頗有意義的演唱會。

世界動物保護基金會（Animal of World Foundation）是一個華人 發起，義工大多為華人的非營利組織。該組織有40多位義工。目前從全球多個國家救助的狗狗超過1000隻，貓貓不勝其數。