我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco加州紐華克門市開幕 停車場一位難求

拜登：加薩和西岸應在巴勒斯坦權力機構下重新統一

感恩節重視食品安全 避免食源性疾病

記者楊青/即時報導
洛杉磯縣公衛局提醒民眾注意節日食品安全，包括安全烹飪火鷄、妥善處理各種肉類和生鮮食物避免交叉感染、節後食物安全處置等，預防節日食源性疾病。（商家提供）
洛杉磯縣公衛局提醒民眾注意節日食品安全，包括安全烹飪火鷄、妥善處理各種肉類和生鮮食物避免交叉感染、節後食物安全處置等，預防節日食源性疾病。（商家提供）

感恩節進入倒計時。洛杉磯縣公共衛生局周末發佈通知，提醒民眾注意節日食品安全，包括安全烹飪火鷄、妥善處理各種肉類和生鮮食物避免交叉感染、節後食物安全處置等，享受美食，安全過節，預防食源性疾病。

感恩節是許多美國家庭包括火鷄在內的各種肉類消耗量最大的節日。洛縣公衛局指出，生的或未煮熟的肉類，包括火雞、雞肉、牛肉和羊肉，以及在不安全溫度下保存的食物可能含有彎曲桿菌、沙門氏菌或大腸桿菌等細菌，會導致腹瀉和其他健康問題。

縣公衛局建議民眾按照安全的方式準備節日食物。其中解凍火雞的最佳做法是在冰箱中解凍冷凍火雞，將冷凍火雞放入原廠的包裝紙中放入40° F 或以下冰箱，確保火雞汁不會滴到其他食物上。每五磅火雞需要大約24小時的解凍時間。解凍後，可在一到兩天内開始烹飪；另一個選擇是用冷水解凍火雞，將火雞放入冷水（不是熱水或溫水）之前，用防漏包裝包裹火雞，每30分鐘換一次水。每磅火雞需要大約30分鐘的解凍時間，解凍後立即烹煮。

公衛局提醒，已經解凍的火鷄，不要重新冷凍，這樣會助長細菌滋生，增加未來食用的安全風險。

民眾烹飪火鷄各有方法。公衛局建議，烤箱烤整隻火雞，烤箱溫度至少應該設置在325°F或以上，使用食物溫度計確保火鷄體内溫度達到165°F或更高，方法是將溫度計插入火鷄大腿最粗的部位，但不要抵住骨頭。公衛局不建議將整隻火雞塞滿填充食料，因為細菌可以在未達到安全溫度的餡料中存活，可能導致食源性疾病，並增加食物交叉污染風險。其他的填充食材可考慮在砂鍋中單獨烹飪。

但一些家庭仍然可能會按照傳統方式一起烹飪火鷄和餡料。如果這樣，公衛局建議烹調前一天晚上不要將餡料塞入火雞，因為細菌會在餡料中繁殖。如果餡料使用生肉、家禽或貝類，這些原料應在填入火雞之前煮熟，以減少原料中可能存在的細菌引起食源性疾病的風險。

油炸火雞的安全也值得提醒。火雞煎鍋很容易起火，而熱油可能會造成燒傷危險。由於火鷄個頭較大，建議在戶外堅固、水平的表面上使用火雞炸鍋，遠離任何可能燃燒的東西。讓兒童和寵物距離炸鍋至少三英尺，以防止被油或炸鍋燒傷。

很多家庭會在感恩節火鷄大餐上準備許多涼菜或拌菜，公衛局建議這些涼菜在食用之前應單獨冷藏，上桌之前在完成最後混合和擺盤，而且出冰箱之後應在兩個小時之內用完，否則應重新加熱至至少165°F，確保安全。

公衛局也提醒民眾在準備感恩節大餐時保持手部清潔，在處理食物（尤其是生食）之前和之後以及使用衛生間之後，溫水肥皂洗手20秒。新鮮水果蔬菜食用或切開之前要徹底清洗。

節日煮熟但沒有吃完的食物，應在三到四天內吃完，否則丟棄。

洛杉磯縣公衛局提醒民眾注意節日食品安全，包括安全烹飪火鷄、妥善處理各種肉類和生鮮...
洛杉磯縣公衛局提醒民眾注意節日食品安全，包括安全烹飪火鷄、妥善處理各種肉類和生鮮食物避免交叉感染、節後食物安全處置等，預防節日食源性疾病。（商家提供）

餡料 洛縣 洛杉磯

上一則

華埠健康博覽會 300人獲取資訊免費體檢

延伸閱讀

感恩節大餐主角火雞價格下跌 配菜點心漲價

感恩節大餐主角火雞價格下跌 配菜點心漲價
親情健保攜社區組織 華社發蔬果

親情健保攜社區組織 華社發蔬果
不受天候影響 感恩節假期 多數班機起降正常

不受天候影響 感恩節假期 多數班機起降正常
3000萬人飛回家過感恩節 恐受天氣延誤

3000萬人飛回家過感恩節 恐受天氣延誤
運量未達疫前 今年感恩節搭機花費增加

運量未達疫前 今年感恩節搭機花費增加
法拉盛華商會+黃敏儀 社區送火雞

法拉盛華商會+黃敏儀 社區送火雞

熱門新聞

歹徒正在作案。（目擊者提供）

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

2023-11-14 21:35
拜習15日會談期間，挺中與反中人士爆發毆斗。（取材自社群X）

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

2023-11-15 21:57
兇嫌哈斯凱爾殺害妻子並肢解，拋屍垃圾箱。（監控視頻截圖）

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

2023-11-12 18:59
大火造成橋底道路滿目瘡痍。（取材自加州交通處X）

如94年大地震 洛市中心10號公路大火 影響百萬人

2023-11-12 20:25
嫌犯哈斯凱爾四世是低成本恐怖片導演，對各種武器非常痴迷。圖為其導演的電影畫面。 （Samuel Haskell Jr臉書）

殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材

2023-11-13 21:24
刮中500萬元的Neon Cash Party彩券。（取材自加州彩券局）

刮刮樂只買新開封第7、8、9張 「原則玩家」中500萬頭獎

2023-11-11 01:00

超人氣

更多 >
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊
她撞見丈夫吸婆婆乳房超驚嚇 夫稱「釋放壓力」婆婆幫勸：他就我兒子

她撞見丈夫吸婆婆乳房超驚嚇 夫稱「釋放壓力」婆婆幫勸：他就我兒子
SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸
我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生
藍白合破局？傳侯營要求「讓6%」柯營專家拒簽名

藍白合破局？傳侯營要求「讓6%」柯營專家拒簽名