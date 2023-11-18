感恩節重視食品安全 避免食源性疾病

洛杉磯縣公衛局提醒民眾注意節日食品安全，包括安全烹飪火鷄、妥善處理各種肉類和生鮮食物避免交叉感染、節後食物安全處置等，預防節日食源性疾病。（商家提供）

感恩節進入倒計時。洛杉磯 縣公共衛生局周末發佈通知，提醒民眾注意節日食品安全，包括安全烹飪火鷄、妥善處理各種肉類和生鮮食物避免交叉感染、節後食物安全處置等，享受美食，安全過節，預防食源性疾病。

感恩節是許多美國家庭包括火鷄在內的各種肉類消耗量最大的節日。洛縣 公衛局指出，生的或未煮熟的肉類，包括火雞、雞肉、牛肉和羊肉，以及在不安全溫度下保存的食物可能含有彎曲桿菌、沙門氏菌或大腸桿菌等細菌，會導致腹瀉和其他健康問題。

縣公衛局建議民眾按照安全的方式準備節日食物。其中解凍火雞的最佳做法是在冰箱中解凍冷凍火雞，將冷凍火雞放入原廠的包裝紙中放入40° F 或以下冰箱，確保火雞汁不會滴到其他食物上。每五磅火雞需要大約24小時的解凍時間。解凍後，可在一到兩天内開始烹飪；另一個選擇是用冷水解凍火雞，將火雞放入冷水（不是熱水或溫水）之前，用防漏包裝包裹火雞，每30分鐘換一次水。每磅火雞需要大約30分鐘的解凍時間，解凍後立即烹煮。

公衛局提醒，已經解凍的火鷄，不要重新冷凍，這樣會助長細菌滋生，增加未來食用的安全風險。

民眾烹飪火鷄各有方法。公衛局建議，烤箱烤整隻火雞，烤箱溫度至少應該設置在325°F或以上，使用食物溫度計確保火鷄體内溫度達到165°F或更高，方法是將溫度計插入火鷄大腿最粗的部位，但不要抵住骨頭。公衛局不建議將整隻火雞塞滿填充食料，因為細菌可以在未達到安全溫度的餡料 中存活，可能導致食源性疾病，並增加食物交叉污染風險。其他的填充食材可考慮在砂鍋中單獨烹飪。

但一些家庭仍然可能會按照傳統方式一起烹飪火鷄和餡料。如果這樣，公衛局建議烹調前一天晚上不要將餡料塞入火雞，因為細菌會在餡料中繁殖。如果餡料使用生肉、家禽或貝類，這些原料應在填入火雞之前煮熟，以減少原料中可能存在的細菌引起食源性疾病的風險。

油炸火雞的安全也值得提醒。火雞煎鍋很容易起火，而熱油可能會造成燒傷危險。由於火鷄個頭較大，建議在戶外堅固、水平的表面上使用火雞炸鍋，遠離任何可能燃燒的東西。讓兒童和寵物距離炸鍋至少三英尺，以防止被油或炸鍋燒傷。

很多家庭會在感恩節火鷄大餐上準備許多涼菜或拌菜，公衛局建議這些涼菜在食用之前應單獨冷藏，上桌之前在完成最後混合和擺盤，而且出冰箱之後應在兩個小時之內用完，否則應重新加熱至至少165°F，確保安全。

公衛局也提醒民眾在準備感恩節大餐時保持手部清潔，在處理食物（尤其是生食）之前和之後以及使用衛生間之後，溫水肥皂洗手20秒。新鮮水果蔬菜食用或切開之前要徹底清洗。