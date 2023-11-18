華埠健康博覽會 300人獲取資訊免費體檢

現場有各項檢查，圖為口腔檢查。（記者張宏／攝影）

洛杉磯華埠 服務中心 (Chinatown Service Center, CSC) 18日舉行年度健康博覽會，約有300多居民參與，現場40個攤位介紹相關資訊和提供醫療檢查服務。

當天華埠服務中心大樓熱鬧非凡，來自四面八方的人們聚集在這裡，獲取健康信息和接受健康檢查。華埠服務中心的首席運營官(COO) Jack Cheng表示，今年人數遠超往年，因為疫情的緣故，很多人幾年沒有做健康檢查，所以趁這個機會補救。當天為社區民眾提供免費篩檢，包括血壓、骨質密度、口腔癌、視力等多個項目，參與的商家和機構也較之前增加，為民眾提供多元的健康資訊。

Jack Cheng說，明年華埠服務中心將在阿罕布拉開幕「 多元社區醫療中心暨長者照護中心」，屆時會提供更寬敞的環境和更豐富的醫療服務內容，整個設施佔地4萬3000平方呎，提供家庭醫科、牙科、眼科、小兒科、心理諮商等服務，更規劃「年長者全面照護計畫 (Program of All-Inclusive Care for the Elderly)」 ，為年長者提供醫療及社會服務。

現場還提供理髮、美甲及流感和新冠疫苗接種等多項免費服務，還有免費鞋子可拿。住在華埠的李女士正在享受洗腳服務，她表示，來一次能享受多種服務覺得很便利，她一早來抽血檢查牙齒和眼睛，現在正好洗腳休息一下。之後她還打算理髮，感謝服務中心為民眾提供這樣便利免費的服務。

亞裔青少年中心（AYC）主任陳鳳儀（Florence Lin）也參與活動，她表示，AYC現在可免費幫助民眾申請聯邦政府資助的平價連線計劃（APC），為符合資格的家庭，每月提供高達30元的高速家居網絡折扣。同時也幫助民眾申請食物補助計劃CalFresh，幫助民眾支付購買家庭食物所需的費用。