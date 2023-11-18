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洛杉磯10號公路將提前通車 原因是...

洛杉磯訊
遭遇火災的10號公路洛杉磯路段修復工作前（左）後對比。（州長辦公室）
遭遇火災的10號公路洛杉磯路段修復工作前（左）後對比。（州長辦公室）

洛杉磯市中心10號公路預計在21日（周二）重新開放。該公路在11月11日遭遇橋下大火後，官方原先估計需要三至五周才可以修復，後來評估只要10天就能修復峻工，很多人想知道，什麼原因加快了橋樑的修復進度？

根據加州州長紐森（Gavin Newsom）16日晚記者會和加州交通廳（Caltrans）17日的公告。火災現場的化學樣本顯示，實際受到損害的橋柱比預期少。最初預計有14個橋柱受到大火損壞，但實際上只有７個。

目前施工人員正在努力加固受損的橋柱，使用的材料包括100噸工字樑（steel beam）以及12x12吋重型木條。這些材料如果首尾相連，足有1哩長。這些材料通過至少36個千斤頂加固到橋柱上。

因為需要修復的橋柱比預期少一半，大橋底下的空間如今能容納比原計劃多一倍的工人。人手增多，讓修復工作加速。紐森表示，工人們馬不停蹄地將橋下燒毀的物品清除掉，才能讓後續的修復工作加快進行。

工人們共清除了26萬4000平方呎的廢物，相當於四個奧林匹克賽事標準泳池大小。此外，還有約24輛被燒毀的汽車。清除工作比預期提前了兩天完成。

在10號公路大火發生後，州長紐森宣布進入緊急狀態，這也有利於加速大橋的修復。在緊急狀態下，地方政府可以更容易動用聯邦撥款，更高效地處理危機。紐森宣布緊急狀態後，加州交通廳從聯邦交通部高速路管理局獲得了300萬元撥款，這筆錢剛好滿足大橋修復的初期工程費用，讓修復工作迅速啟動。

目前修復大橋總開銷金額還未知，不過紐森辦公室表示聯邦應該會資助「幾乎全部費用」。

除了修復和加固大橋，工人們還藉此機會對大橋擴大維護，包括橋下清潔、大橋圍欄、水泥裂縫修補、下水道、陰溝清理、清除雜草和塗鴉、封閉通向高速路壞掉的門。

在21日高速路正式開通前，民眾仍需繞道行駛，以免干擾修復工作的進行。

紐森 復工 加州

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