這部台灣電影獲亞洲國際電影節觀眾票選獎

《關於我和鬼變成家人的那件事》獲亞洲國際電影節觀眾票選獎，由駐洛杉磯台灣書院簡德源(左)主任代領獎項。（台灣書院提供）

台灣電影在國際社會再獲肯定。代表台灣角逐第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片獎項的《關於我和鬼變成家人的那件事》，參加本月8日至17日於洛杉磯 舉行的亞洲國際電影節(AWFF)宣傳活動，獲得觀眾票選獎，為亞洲國際電影節9年來首部獲獎的台灣電影。

第9屆亞洲國際電影節（Asian World Film Festival）11月8日起於洛杉磯Culver City舉行，歷經10天活動，11月17日閉幕夜公布影片獎項。本次參與觀眾票選競逐的有來自台灣、韓國、越南 、伊拉克、尼泊爾、印尼、伊朗等15國角逐第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片獎的影片，《關於我和鬼變成家人的那件事》脫穎而出獲得觀眾票選獎。

《關於我和鬼變成家人的那件事》在台上映創造票房佳績，透過傳統習俗融合現代觀點，展現台灣文化及生活特色，導演程偉豪及監製金百倫特別於11月9日前來洛杉磯參與特映及映後座談，現場反應熱烈。美國觀眾普遍覺得冥婚習俗非常特別，喜歡影片的起承轉合，內容充滿笑梗和哭點，是一部結合喜劇與情感的好電影，尤其認為能將性別議題以此劇情手法呈現相當不易。