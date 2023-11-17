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矽谷震撼彈 ChatGPT開發公司OpenAI執行長突然遭開除

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矽谷震撼彈 ChatGPT開發公司OpenAI執行長突然遭開除

編譯胡立宗／即時報導
奧特曼日前訪台參加AI大師論壇的檔案照。（報系資料照片）
奧特曼日前訪台參加AI大師論壇的檔案照。（報系資料照片）

開發ChatGPT的OpenAI出現重大變化。董事會17日決定開除執行長奧特曼（Sam Altman），他自2015年起就協助OpenAI突破難關，這一年來才見到成果，ChatGPT的生成型人工智慧（Generative A.I.）成為熱門話題。

董事會對外只發表的簡短的聲明，指他們在檢視奧特曼的言行後發現，「他與董事會之間的溝通並非全盤坦誠」，因此「董事會已經無法信任他的能力，還能繼續率領OpenAI」。

同時，OpenAI的總經理與董事會主席柏克曼（Greg Brockman）也不再擔任主席一職，但會繼續以總經理身分留在公司，由新的執行長（CEO）調度。聲明沒有說明柏克曼調動的原因。

OpenAI的技術長（CTO）穆拉提（Mira Murati）將暫代執行長一職，直到董事會決定新的正式執行長。

對於美聯社詢問，奧特曼不夠坦誠的部分所指為何，OpenAI尚未回應。依照聲明來看，美聯社認為，奧特曼的行為已經妨礙董事會執行權責。

除了主席柏克曼外，OpenAI的董事會成員還有首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever），與三位外部董事，即Quora執行長Adam D'Angelo、GeoSim Systems執行長Tasha McCauley、喬治城大學Center for Security and Emerging Technology的主任Helen Toner。

OpenAI的重要合作夥伴微軟（Microsoft），在此一重大訊息公布後，股價應聲大跌2%，收盤拉回止跌。

微軟的聲明表示，人事變化不會影響彼此的關係，「微軟與OpenAI有著長期合作關係，微軟會支持代理CEO穆拉提與她的團隊，以期能將新一代人工智慧帶給我們的客戶」。

至於奧特曼，前一天還在亞太經合會（APEC）企業領袖峰會上發表看法，但在董事會的聲明發布後，尚未回覆媒體的詢問。

奧特曼16日強調，AI帶來的科技進步，遠超乎其他所曾經歷過的革新，但他也認為，AI需要監管機制，才能保障人性不受侵害。

AI 微軟 人工智慧

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