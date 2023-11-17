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高雄凱旋醫院和洛杉磯Gateway醫院 合作身心醫療

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
凱旋醫院代表們舉著旗幟，與Gateway醫院的醫師們合影留念，慶祝這次重要的業務交流合作。（記者張庭瑜/攝影）
凱旋醫院代表們舉著旗幟，與Gateway醫院的醫師們合影留念，慶祝這次重要的業務交流合作。（記者張庭瑜/攝影）

台灣高雄市凱旋醫院11月16日參訪洛杉磯市Gateway醫院，對身心科項目展開交流合作，強化了兩家醫院在醫療服務和治療方法上的共識，也為患者提供了更全面的支持和關懷。

凱旋醫院於8月在苓雅地區的本院新設立了身心健康管理中心，為了學習和借鑒，凱旋醫院代表團赴洛杉磯參觀學習Gateway醫院的先進經驗。Gateway醫院在心理健康服務領域擁有超過70年的豐富經驗，其專業醫療團隊致力於為包括無家可歸者在內的弱勢社群提供心理及行為健康服務，每年大約為1700人提供援助，其中包括525名成人和青少年的住院治療。

在參訪期間，兩家醫院的代表分享了各自的經驗和需求。Gateway醫院詳細介紹了其運營模式、醫療設施、住院條件以及安全系統等方面，讓參訪團隊能夠直觀地了解其日常運作。凱旋醫院代表團對於同行的表現很有興趣，不斷提問和記錄，希望將這些寶貴的經驗轉化為自身實踐的一部分。

高雄市立凱旋醫院成人精神科主治醫師王鈺淵受訪時，提到了台灣在社會安全方面的資金投入，並談及精神病患者在法律和社會支援方面所面臨的挑戰。他提到了台灣計劃在多個地點建立司法病房，以改善精神病患者的治療條件，同時也提及了面對公眾反感和專業人員擔憂時的困難。

王鈺淵詳細談到了精神科醫療在台灣面臨的挑戰，如藥物順從性問題、監督困難以及法律標準的提高，這些因素都可能導致一些需要治療的人未能及時獲得幫助。他強調了凱旋醫院對於支持患者回歸社會的重視，並提出提高患者獨立性和支持他們回歸社區的策略。

Gateways醫院的社區項目總監萊蒙德博士（Cynthia Lermond）對於此次與凱旋醫院的交流很開心，認為這是對建立類似項目的寶貴經驗分享，並期待將這些實踐推廣至更多國家和地區。此次會議不僅加強了雙方的合作關係，同時也為兩地在精神健康領域的合作發展開辟了新的路徑。

在會議問答環節，Gateway醫院的醫師們詳細介紹了其醫療程序，並與台灣代表團就精神病治療和社區再融合進行了深入討論，尤其是洛杉磯當地如何處理和治療法醫病人，及當地的行為指導計劃和社區服務的整合方式。

而會議中，雙方也針對患者重新整合過程中的家庭角色和支持，並討論了台灣和美國在這方面的不同做法。參觀Gateway醫院設施，也讓台灣團隊得以親眼見識到運營環境，並在會議中探討了精神病護理和社區計劃的具體問題，最終確定了患者治療的目標，強調了定期與精神科醫生會診和嚴格藥物管理的重要性，以及職業治療在幫助患者提高日常生活技能和社區融合中的作用。此外，還確認了持牌社工在進行心理評估和風險評估中的重要角色。

雙方人員針對各自想了解的問題進行交流與研討。（記者張庭瑜/攝影）
雙方人員針對各自想了解的問題進行交流與研討。（記者張庭瑜/攝影）
周煌智院長代表凱旋醫院贈送了茶葉給Gateway醫院心理健康中心首席執行官黃飛利...
周煌智院長代表凱旋醫院贈送了茶葉給Gateway醫院心理健康中心首席執行官黃飛利（Philip Wong，音譯），象徵著兩家醫院的友好合作以及對心理健康服務的重視。（記者張庭瑜/攝影）
Gateway醫院代表詳細介紹了該醫院的運營模式、醫療設施、住院條件以及安全系統...
Gateway醫院代表詳細介紹了該醫院的運營模式、醫療設施、住院條件以及安全系統等方面的內容，讓參訪團隊能夠深入了解醫院的日常運作和環境設施。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 心理健康

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