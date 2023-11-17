追責10號公路大火 橋下空間承租方喊冤

10號高速公路火災後，橋下儲存場受到更嚴格的審查。(CBS)

洛杉磯市中心10號州際公路11日大火造成交通癱瘓，起火原因及肇事責任方成為公眾焦點，輿論一致譴責公路大橋下承租方違規堆放貨物，但承租方則表示，加州 交通廳（Caltrans）過去15年間每年都對此地進行安全檢查，從未警告該處堆放的可燃貨物，自稱被當作這起事故的「替罪羊」。

據洛杉磯每日新聞，加州交通廳最近的一次檢查是在10月6日，差不多是火災發生前的一個月。加州交通廳一名發言人證實了每年對大橋下存放貨物進行檢查的事實，但未能提供最近一次的檢查報告。

負責該區的加州交通廳第七區發言人Eric Menjivar說，「加州交通廳至少每年一次對所有租客 進行檢查，看是否有安全隱患和違規現象。」他說，「檢查包括租客堆放的貨物，如果有安全隱患，將責令租客整改。」

10號公路大橋下方的承租方為Apex Development公司（以下簡稱Apex），該公司租賃了公路下方約4萬8000呎的空間，包括起火路段。該公司是通過加州一個名叫「airspace」的項目承租的，取得大橋及公路下方的空地使用權，支付租金用於大型交通建案。

Apex自2008年承租該片區域後，又陸續將空間分租給十幾家公司。根據其中一個分租公司Serafin Distribution的業主Rudy Serafin，加州交通廳每年5月來這裡檢查，也會讓他們做一些調整，例如移除下水道口的蓋子，但從未對存放的貨物種類以及貨物是否靠橋樑太近做出整改要求。此外，安檢人員也不聯繫Apex，而是直接找Apex的分租公司。

針對Apex非法二次分租給其他公司，加州交通廳9月向其提告申請驅逐令。在大火發生後，加州州長紐森 曾不指名地提到Apex及其業主Ahmad Anthony Nowaid對這起火災負有責任（bad actor）。這起大火後，紐森責令重新對airspace租賃項目進行審查。

而Apex的律師Mainak D’Attaray也對加州交通廳無關痛癢的安檢提出批評。他說，過去10多年間，檢查人員從未對成堆的木質貨板、酒精洗手液及其他貨物提出警告，並且相關部門知道這片區域被二次分租給其他公司，直接聯繫那些分租的公司。