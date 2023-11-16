應對車禍風險 善用保險維權

資深保險經紀林大衛向華人建議善用保險維護權益。（受訪者提供）

資深華人保險 經紀林大衛近日投書本報，發現公路駕駛不安全因素增多，遭遇車禍機率上升，提醒華人應當擁有相關的汽車保險，完成必要的過戶手續，才能更好地保障個人安全和利益。

林大衛表示，每天上下班行駛在高速公路上，常見無安全距離被人插車；後視車鏡發現，後車距離太近且沒有要踩刹車的意識，有人可能處於酒駕或毒駕的狀態；在公路車流順暢時，還會出現危險的飆車族；特別是有不少無證移民 ，持有駕駛執照卻不買汽車保險，撞車就逃逸。

因此，林大衛向華人及新移民提出四點建議，可以保護自己的利益。首先，賣車一定要親自寄過戶表給加州車輛管理局部（DMV）。因有些賣車人沒有完成以上程序，被有心人利用，車輛作爲犯罪工具，撞車逃逸（hit and run），麻煩不斷。

其次， 短期出國旅行，原有的保險一定不要停掉。疫情期間有一對年長夫妻參加前往南美游輪游，先生突發疾病，游輪決定將他們送到臨近的國家醫治，結果巨額賬單無法承擔。

第三，駕駛人應加入「未投保駕駛者財產損失險」 (Uninsured Motorist Property Damage，UMPD)，以防肇事者沒有保險或保險不足時，可以保障自己的利益。所謂UMPD是指如果有人在沒有保險或保險不足的情況下撞到自己的車，該項保險就可以幫助自己得到車禍理賠，涵蓋汽車的修理費用及其他額外費用或其他財產受損。

最後， 自己倒車或直行碰車後，如果對方車主不在車上，不要逃逸，以免觸法，要將自己聯絡方式字條放在車窗。千萬不要以爲車主不在車上就開車就逃，一旦有目擊證人或攝相鏡頭錄到，肇事者都要承擔法律上的制裁。