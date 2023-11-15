公路大火棄車逃命 現在得付拖車費

親歷者回憶10號公路大火，人人都在逃命，非常瘋狂。（KTLA5電視台）

洛杉磯10號公路11月11日爆發大火，當時場景形同大地震，親歷者回憶人人都在逃命，非常瘋狂。數十名火場附近的司機被迫棄車逃命，一名大學生表示自己也是其中一員，但當他試圖取回車輛時，卻被要求支付拖車費，當事人認為不公。

「這太可怕了！」回憶當時場景，20歲的大學新生Isaiah Stacy-Sutton表示，11日事發時，他正在前往父親家的路上，大火和濃濃的有毒煙霧，籠罩洛市中心附近阿拉米達街（Alameda Street）的10號公路。「高速公路上火勢迅速蔓延，從我聽到和看到的情況來看，有東西正在爆炸。」

Stacy-Sutton敘述，當時自己的車前面有很多人，車後面也有很多人，他被困在原地無處可去，「我只知道發生爆炸，並且大火正在燃燒。」在別無選擇的情況下，他和其他多名駕駛員一起棄車逃離火災現場，「大家都在逃命，這太瘋狂了。」

脫離危險後，Stacy-Sutton打電話讓父親來接他。父子兩人表示，他們多次試圖詢問當局，如何以及何時可以從公路上取回自己的汽車，但都被告知離開該地區。Stacy-Sutton的父親指出，「我們從來沒有放棄這輛車，但是沒有人同意讓我們接近車輛，我認為當局可以直接讓我們把車開走，簡單明了。」

加州 公路巡警局（California Highway Patrol，簡稱CHP）事後拖走Stacy-Sutton的車，據當事人表示，他們從未接到汽車被拖離現場的通知。在沒有交通工具的情況下，接下來的幾天，這位大學新生不得不自掏腰包租車 通勤。

火災爆發後的第三日，家人設法找到被拖走的這輛車，在支付拖車費和租金 後，Stacy-Sutton 說他總共花了1000多元才把自己的車拿回來。這筆費用對這個大學新生來說不是小數目，他希望CHP能承擔一些責任，保險公司也能承擔一些責任。