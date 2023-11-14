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南加河濱男討錢出重拳 長者倒地昏迷不醒

洛杉磯訊
男子對68歲的長者迎面重重一拳。（KTLA5電視台）
男子對68歲的長者迎面重重一拳。（KTLA5電視台）

南加內陸河濱縣（Riverside County）一名68歲的長者，10月底遭受一名陌生男子的殘酷襲擊，導致當場昏迷不醒，重傷入院治療。視頻記錄襲擊發生的過程，據家人稱，嫌犯大概向被害人討錢，交談間突然對這名長者開始暴力攻擊。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

這起攻擊案件發生在10月27日，地點位於河濱縣溫切斯特（Winchester）Simpson Road一家名為Sun Valley Market and Liquor的店外，受害者是68歲的Carlos Munguia，他已經在這家店工作四年。

案發現場附近的監控探頭，拍下這起暴力事件的發生過程。畫面中可以看到，Munguia當時在店外的停車場推車倒垃圾，一名男子走近並開始與他交談，突然間男子對這名68歲的長者迎面重重一拳。被害人摔倒在地，推車壓在身上，當場昏迷不醒。嫌犯拿起地上的背包，迅速逃離現場。

被害人Munguia的臉部遭受嚴重襲擊，頭部撞在地上。Munguia的妻子也在這家店工作，她表示，當時注意到自己的丈夫去倒垃圾，離開很長一段時間沒有回來，直到一名顧客將受傷的Munguia帶進店裡，才知道出事了。當被問及發生什麼事時，受傷嚴重的Munguia無法表述，只說自己跌倒了，家人看到現場監控畫面時才得知真相。

被害人的兒媳Alma Romero表示，她的公公送醫院救治，診斷頭骨骨折，腦部出血，目前的康復之路漫長且充滿不確定性，「直到現在，他幾乎還睜不開眼睛，有時他知道我們是誰，有時不知道我們是誰，我們都無法與他交談，很可悲。」

警方調查證實，暴力毆打長者的嫌犯是25歲的Izack Ramirez，來自溫切斯特，案發第二天，他被河濱縣警察局抓捕歸案。當局表示，在嫌犯家中發現犯罪證據，他因涉嫌暴力襲擊被捕。

被害人與嫌犯素不相識，為何無緣無故被毆打，對於案件背後的原因，被害人家人表示，「我們不知道兩人談話的具體內容是什麼，根據現場畫面，可能對方是在要錢。」家人指出，Munguia常常會把錢捐贈給有需要的人，如果別人需要食物，他就會給他們食物。警方尚未公佈嫌疑人的作案動機。

Romero表示，希望嫌犯能待在監獄裡待著，「他毆打一位68歲的老人，老人沒有做錯任何事，這很不公平。」Munguia的家人發起GoFundMe活動，以幫助支付不斷增長的醫療費用， 包括手術和住院費用。

被害人當場摔倒在地，昏迷不醒。（KTLA5電視台）
被害人當場摔倒在地，昏迷不醒。（KTLA5電視台）
被害人被診斷頭骨骨折，腦部出血，重傷在醫院治療。（KTLA5電視台）
被害人被診斷頭骨骨折，腦部出血，重傷在醫院治療。（KTLA5電視台）

監獄 南加 醫療費

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