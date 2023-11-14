加州州長紐森宣布 10號公路3至5周內恢復通車

州長紐森視察十號公路搶修工地同建橋工人們交談。（州長辦公室）

州長紐森 (Gavin Newsom) 14日上午宣布，洛杉磯 10號高速公路預計將在三到五周內重新開放。上周末，由於一場火災對多達 100 個支撐柱造成嚴重損壞，每天為30萬 輛汽車通行的主要幹道雙向關閉。修復公路所需的重要建材已經到位，目前預計不會出現供應挑戰。

紐森說，「由於我們的搶修人員、工人和工程師的快速工作，我們現在預計能夠在三到五周內重新開放10號高速公路。加州 將繼續每周7天、每天24小時工作，以完成工作並讓洛杉磯再次前進。」

在測試樣本並評估現場損壞情況後，加州交通廳官員目前認為，無需拆除和重建10號高速公路450呎跨度即可修復損壞，而這可能需要6個月以上的時間。施工人員每周7天、每天24小時工作，以完成清除大量碎片並加固支撐柱子。這些努力的目的是進行必要的維修，以便盡快安全地重新開放高速公路，恢復交通。此外，還進行了現場環境監測，以加強排水系統，並確保採取切割預防措施來遏制暴風雨造成的區域徑流。此前對該地點的評估發現，火災後沒有劇毒化學物質。