柑縣台灣商務博覽會 交流商情推廣台灣文化

與會嘉賓大合照，大家交流商情並推廣台灣文化，活動圓滿成功。(橙僑中心)

為促進台美商業交流及向當地主流人士推廣台灣，加州 柑縣台美商會與加州柑縣台美商會青商部於11月11日下午，在安那罕市(Anaheim) 迪士尼 樂園附近花園商場內，富有台灣特色文物的寶島文化村(Yiya Formosa) 共同籌辦「台灣商務博覽會」。活動以雙語進行，吸引青商入會，交流商情，並推廣宣傳台灣特色文化。青商部會長胡佳惠感謝商會成員的協助，讓今天活動順利展開，非常高興在現場見到很多新面孔，感謝各位會員帶著新朋友來參加這個活動。柑縣台美商會青商部是個提供青商交誼的平台，希望大家彼此認識並加入青商部，建立人脈，拓展商機。隨後並致贈感謝狀給與會的貴賓，感謝他們對青商部的支持及協助。

隨後橙縣 華僑文教服務中心主任蕭蓓如致詞，感謝柑縣台美商會青商部致力推動青商交流，協助推展台美商務活動。並向青商介紹僑務委員會全球資訊網的僑台商專區，獲取相關商機及學習資源，亦鼓勵現場青商上網申辦i僑卡。

柑縣台美商會青商部邀請當地青商前來設攤，青商彼此交流認識，分享商情。主辦單位亦提供豐富抽獎獎品給與會來賓，交流歡樂之餘，青商亦在文化村內享受台灣美食，如炸春捲、炒麵，及體驗經典台灣夜市遊戲，包括套圈圈、彈子台等。之後更有專人解說帶大家導覽Garden Walk商場園區，介紹目前商場的規劃，包括保齡球館、密室逃脫遊戲、特色小店與1樓海洋空間規劃，與即將入駐的鮮芋仙（Meet Fresh)，讓所有與會青商藉此機會瞭解及交換商情；接續的文化村內部導覽，讓大家猶如置身台灣，感受台灣風味旅遊樂趣，並學習台灣城鎮的多元文化。當天柑縣台美商會會長陳啟耕、副會長葉旭旻、北美洲台灣商會總會監事長林翠雲、僑務諮詢委員邱垂煌、洛杉磯台美商會青商部、台美菁英協會橙縣分會、Anaheim商會、Garden Grove商會以及Garden Grove, Fullerton city, Brea city, Irvine city, Lake Forest city市政代表等百餘名僑領、青商及僑民到場共襄盛舉，大家度過一個充滿歡樂又洋溢台灣風情的周末，活動劃下圓滿的句點。