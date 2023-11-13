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麵包袋標籤藏「密碼」 一看就懂

編譯陳盈霖／即時報導
麵包店用不同顏色的標籤，標誌麵包出爐時間。（KTLA電視台／社媒X平台）
麵包店用不同顏色的標籤，標誌麵包出爐時間。（KTLA電視台／社媒X平台）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，民眾在買麵包時，可能會在裝麵包的塑膠袋上發現不同顏色的標籤，這其中內藏的「密碼」，其實代表著麵包烘烤出爐時間。

最常見的顏色標籤為周一藍色、周二綠色、周四紅色、周五白色，周六黃色。根據事實查核網站斯諾普斯（Snopes）的說法，周三與周日通常是麵包店不烘焙的日子。

這些顏色之所以變成日期標籤，起源已不可考，但斯諾普斯透過研究，證實許多麵包店如今仍沿用這項不成文規範。北卡羅萊納（North Carolina）夏洛特強森威爾斯大學（Johnson & Wales Univ. in Charlotte）烘焙和麵包研究學教授Harry Peemoeller也證實該標籤系統目前相當普遍，儘管還是有些例外。

抖音（TikTok）用戶日前將上述事實做成影片，獲得大約5萬7000個讚，超過100萬次觀看流量，許多人對這項資訊感到驚訝，表示「長見識了」，然評論中也出現懷疑聲浪。

事實上，並非所有商店都會用與上述相同的顏色標籤，也有一些店家周三與周日都會烘焙新鮮麵包。一般而言，用顏色區分出爐日期並非幫助顧客，而是幫助商店在產品變質前做好品管。

斯諾普斯指出，顧客通常一次只會碰上兩種顏色的標籤，因大部分商店會定期補充新出爐的麵包。無論如何，民眾在銷售截止日期前吃完麵包還是最佳選擇。

洛杉磯 抖音 北卡

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