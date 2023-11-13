殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 痴迷各類武器

嫌犯哈斯凱爾四世是低成本恐怖片導演，對各種武器非常痴迷。 （Samuel Haskell Jr/Tiktok）

洛杉磯華女 李梅(Mei Li，音譯)，被丈夫殘忍殺害並肢解，鄰居指出，曾聽到屋內傳出令人心碎的求救聲。更多消息指出，嫌犯哈斯凱爾四世（Samuel Bond Haskell IV）是一名低成本恐怖片導演，對各種武器非常痴迷。因為涉嫌謀殺李梅，以及李梅父母仍不知去向，他面臨三項謀殺指控，如果罪成，將面臨最高終身監禁。

鄰居Elle Benami表示，11月8日、嫌犯被捕的前一晚，Benami的女兒曾在臥室裡，聽到李梅孩子的尖叫聲「救命，救命」，「女兒房間位於房子一側，與案發房屋相鄰，聽到呼救聲後，緊接著是車門關上，輪胎發出刺耳聲音，一輛汽車很快開走。」

對於孩子發出的呼救聲，警方沒有發表意見。據悉，李梅和嫌犯的3名年幼孩子，目前都處於安全狀態。Benami說，她最後一次見到李梅，是在11月2日，平時活潑開朗的她看起來有些憂鬱，互相打招呼後，就各自開車送孩子去上學。

根據相關報導，35歲的嫌犯哈斯凱爾四世，是一名低成本恐怖電影製片人、導演，他曾製作一系列電影，主要以暴力和針對女性的爭鬥為主題。鄰居指出，哈斯凱爾四世對武器非常痴迷，家中展示包括槍枝和弓箭在內的各種武器。但妻子不喜歡，因為他們的3個男孩年幼，李梅曾希望丟掉這些武器。

朋友們表示，李梅是個好媽媽，她很愛自己的孩子，喜歡為他們精心準備派對，但哈斯凱爾四世非常保守，而且古怪。朋友同時指出，李梅和丈夫是在北嶺州大（Cal State University, Northridge）讀書時相識，之後結婚。記錄顯示，李梅擁有一家名為哈斯凱爾諮詢集團（Haskell Consulting Group）的公司，她指導外國學生申請美國頂尖大學。也有認識這對夫妻的朋友表示，他們的財富，很可能來自哈斯凱爾四世富有的父母。

鄰居Benami表示，隨著李梅消失，及李梅的父母不見蹤影，李梅常駕駛的汽車也不見了。李梅和父母有時會外出旅行，但每次都會告訴鄰居、朋友，只有此次不告而別。對於李梅父母的印象，鄰居表示，他們是華人，不會說英語，李梅幫助翻譯。李梅的父母和李梅一樣熱情、外向，通常會坐在草坪上或在附近散步，李梅的母親在疫情 前中風 ， 常常坐在家門前向經過的人揮手打招呼。對謀殺案就發生在隔壁，Benami表示非常心碎，「我的好朋友、鄰居被謀殺，她和她的父母都可能已被肢解。」