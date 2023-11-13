華埠服務中心阿市新址動土 旨在回饋社區
為提供更完善服務，華埠服務中心(Chinatown Service Center，CSC)將在阿罕布拉市(Alhambra)打造一處多元社區醫療暨長者照護中心。11月13日，該中心舉辦動土儀式，聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強等民選官員共襄盛舉。
該社區醫療中心建在阿罕布拉市East Main街726號，整個設施佔地4萬3000平方呎，提供家庭醫科、牙科、眼科、小兒科、心理諮商等服務，更規劃「年長者全面照護計畫 (Program of All-Inclusive Care for the Elderly)」 ，為年長者提供醫療及社會服務，該施預計2024年年底前完工。
華埠服務中心董事會主席吳紹榮(Vinh Ngo)表示，該項目從疫情期間開始準備，至今已有三年，其間經歷很多困難，但都已克服。希望能和當地政府與社區組織緊密合作，為社區提供更多幫助。
聯邦眾議員趙美心表示，親眼看到這一設施的所在地，感覺空間很大。相信這間社區醫療中心建成後，能幫助到更多人。
阿罕布拉市市議員Adele Andrade Stadler表示，華埠服務中心新設施選址在阿市，相信一定會給當地居民帶來更多福祉。阿市市府會全力協助新設施的建設和發展，希望未來這裡能提供更多高難度的醫療服務，比如乳腺癌檢測等。
加州眾議員方樹強表示，有幸對該設施進行了初步的參觀，相信其建成後，一定能幫助到更多人。
華埠服務中心執行長伍競群表示，項目能夠最終落地，他很興奮。感謝所有官員的幫助。該設施從疫情期間開始策劃，兩周前動工，一路上有太多提供幫助的人。
蒙特利公園市副市長黃泰平表示，蒙市已經與華埠服務中心合作數年，為社區提供各種幫助。讓資源有限的居民，能獲得專業的醫療、語言、報稅等服務。
聖蓋博市副市長吳程遠(John Wu)、亞凱迪亞市市議員王愛琳、中華會館主席李金生、華埠服務中心董事會成員張志堅等人也表達對華埠服務中心新設施的期待。
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