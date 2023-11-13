南加橙縣機庫再次火起 有害物飄散致學校停課

加州橙縣托斯汀市的老機房11日再次起火，導致附近學校關閉。(FOX 11)

南加橙縣 一個座二戰時期的機庫，11月11日再次起火，導致空氣中瀰漫有害健康物質。受此影響，托斯汀聯合學區 宣布13日停課，以便更好清理飄入學校內的有害物。截至13日下午5時，部分學校的清理工作仍未完成，停課將延續至14日。

位於Valencia大道和Armstrong路交匯處附近的大型機庫，11月7日凌晨第一次起火。因為機庫體型龐大，加上難以到達起火點，橙縣消防員只好選擇撤離，讓這座木製建築燃燒到自行熄滅。11日下午6時，原本已經熄滅的大火再度燃起，托斯汀市政府建議民眾遠離該區。

南海岸空氣品質管理區自8日起發布空氣品質不佳警告，指出火災殘骸和灰燼中有石棉，可能導致嚴重健康問題。受此影響，附近學校和公園關閉至13日，部分退伍軍人的慶祝活動也被取消。

除停課外，托斯汀聯合學區還宣布與石棉測試公司合作，根據調查結果，以確定重新開放學校的時間。衛生官員同時對民眾進行相關衛生教育，包含避免觸摸火災殘骸或灰燼；在可能碰觸石棉的區域戴上口罩 手套；進入住宅前脫鞋；起風時關窗；用水噴灑陽台取代掃地；避免使用吹葉機；清洗車輛、戶外玩具和寵物上的灰燼等。

橙縣官方已架設網站https://www.tustinca.org/1457/North-Hangar-Fire-Resource-Page，並設立熱線714-628-7085，民眾可隨時獲取最新消息。橙縣憲政委員周一晚舉行特別會議，批准一項緊急提案，以處理因火災帶來的健康和環境影響。