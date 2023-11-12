抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

部分中國民運人士到達舊金山後舉行會議。（陳維明提供）

中國國家領導人習近平 前往美國舊金山 參加亞太經合會（APEC），並與美國總統拜登會談。旅居南加 的中國民運人士、知名雕塑家陳維明12日表示，南加自由雕塑公園與多個海外民運團體，已經到達舊金山，將舉行抗議；後續還有大部隊，陸續抵達，屆時抗議聲勢更盛。陳維明同時表示，已獲悉南加親中共僑團，將派出大批支持者迎接習近平。

陳維明是南加自由雕塑公園的創辦者。他表示，已於11月10凌晨趕到舊金山，一起到達的還有中國民主黨洛杉磯委員會、中國人權聯盟、西雅圖民運組織等，估計有300多人，後續大部隊也在趕來途中。先期到達的中國民運人士，10日午後舉行首次汽車遊行，途徑APEC峰會所在地、舊金山中領館、唐人街，最終在金門大橋下集合。陳維明表示，為參與抗議習近平到達舊金山，他特別準備了自己雕塑的自由女神像。除這批抗議隊伍外，還有來自香港、西藏及新疆等地的民運人士參與，數量更多。

陳維明說，民運人士11日舉行會議，他在會上發言。他表示，獲悉南加親中共僑團，會派出近千人的隊伍對習近平表示支持，對此民運人士已有應對辦法。他認為，警方會將親共隊伍和抗議隊伍分隔開，以避免衝突。同時他也表示，而他們前往舊金山抗議，全都是自費。